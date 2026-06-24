Brasil repete combinação de uniforme que apareceu só 10 vezes em Copas

A Seleção Brasileira entrará em campo diante da Escócia, nesta quarta-feira (24/6), em Miami, com um uniforme pouco visto em sua história em Copas do Mundo. Por determinação da Fifa, o Brasil utilizará camisa amarela, shorts brancos e meiões brancos, combinação que apareceu apenas dez vezes em Mundiais.

Tradicionalmente, a equipe brasileira atua com calções azuis e meiões brancos. No entanto, como a Escócia será a mandante da partida e também utiliza shorts azuis, a entidade máxima do futebol exigiu a alteração para evitar qualquer coincidência de cores entre os uniformes das seleções. A regra vale para todas as peças, inclusive os meiões, ainda que os tons de azul das duas equipes sejam distintos.

A última vez que o Brasil vestiu a combinação amarelo-branco-branco em uma Copa do Mundo foi em 2014. Naquele torneio, disputado em casa, o uniforme alternativo foi utilizado em quatro das sete partidas da campanha brasileira.

Antes disso, a Seleção havia recorrido ao conjunto em outras cinco edições do Mundial: 1962, ano da conquista do bicampeonato, além de 1974, 1978, 1986 e 2006. Assim, a vestimenta retorna justamente em um duelo importante pela terceira rodada do Grupo C.

Líder da chave com quatro pontos, o Brasil encara a Escócia buscando confirmar a classificação e assegurar a primeira colocação do grupo. O confronto está marcado para as 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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