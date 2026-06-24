RB Bragantino x Botafogo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto entre RB Bragantino e Botafogo pela 18ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20 configura um verdadeiro duelo direto pelas primeiras posições da tabela e, consequentemente, pelo direito de decidir em casa no mata-mata.
Desse modo, as equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), em Atibaia, às 15h (de Brasília), sob forte expectativa.
Onde assistir
A partida teá transmissão pelo UOL Play e no YouTube do UOL
Como chega o
Como joga em seus domínios, o Massa Bruta depende apenas de um empate para se manter à frente do Botafogo e, com isso, assegurar sua vaga entre os quatro melhores do torneio. Além disso, uma vitória consolida a terceira colocação isolada do time paulista.
Como chega o Botafogo
Por outro lado, o Glorioso precisa obrigatoriamente da vitória para ultrapassar o Bragantino na classificação geral. Dessa forma, caso atinja esse objetivo e vença o duelo, o clube carioca saltará para os 33 pontos e, consequentemente, roubará a 3ª colocação do rival paulista, o que garante o mando de campo nos playoffs.
Em contrapartida, se o resultado for um empate ou uma derrota, o Botafogo assumirá o risco de perder posições importantes para equipes que vêm logo atrás na tabela. É o caso, por exemplo, do Athletico-PR e do Cruzeiro, que somam 29 pontos cada.
RB BRAGANTINO X BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro Sub-20- 18ª rodada
Local: CT Red Bull Bragantino, Atibaia (SP)
Data e hora: 20/6/2026, às 15h (de Brasília)
RB BRAGANTINO: Rafael Monteiro; Breno Moraes, Talles Beni, Chrystian e Weimar Palacios; Rafael Lima, Vini Krygsman, Yuri Alves e Yuri Leles; Filipinho e Jhuan Nunes. Técnico: Fernando Oliveira.
BOTAFOGO: Cléber Lucas; Rogério, Marcelo Maurício, Kauã Branco e Kauã Cruz; Gabriel Abdias, Arthur Novaes e Bernardo Valim; Felipe Januário, Samuel Alves e Juninho. Técnico: Rodrigo Bellão.
Árbitro: Rodrigo Fernandes Junior (SP)
Auxiliares: Bruno Silva de Jesus (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP)
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