Richard encaminha saída e se despede do Internacional

O Internacional está próximo de encerrar mais um capítulo do processo de reformulação do elenco. O volante Richard, de 32 anos, tem negociações avançadas com um clube brasileiro e deve deixar o Beira-Rio nos próximos dias. Embora não se saiba qual equipe, a tendência é de que a transferência seja concretizada antes da retomada dos jogos. O jogador possui contrato com o Colorado até o final deste ano.

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A saída ocorre após um longo período de inatividade dentro do clube. Desde o início da temporada, Richard não fazia parte dos planos da comissão técnica e nem sequer treinava normalmente com o restante do grupo. A decisão partiu da diretoria ainda nos primeiros meses de 2026. Apesar de algumas sondagens recebidas anteriormente, as propostas apresentadas não agradaram simultaneamente ao atleta e ao Colorado, o que adiou a definição de seu futuro.

Contratação que não correspondeu às expectativas

Richard chegou ao Internacional na janela de transferências do meio de 2025, quando o clube buscava alternativas para suprir a ausência de Fernando. O volante foi contratado com a missão de fortalecer o setor defensivo e oferecer maior proteção à zaga. No entanto, o desempenho apresentado ficou distante do esperado, enquanto o cenário se complicou ainda mais ao longo dos meses seguintes.

Durante sua passagem pelo Colorado, o meio-campista participou de apenas nove partidas oficiais. Além disso, nunca completou os 90 minutos em campo e acumulou somente 305 minutos de atuação. Richard trabalhou com três treinadores diferentes no clube: Roger Machado, Ramón Diaz e Abel Braga. Mesmo assim, não conseguiu conquistar espaço ou sequência suficiente para se consolidar na equipe principal.

A despedida acontece em um contexto de mudanças no elenco colorado. Outros jogadores contratados na mesma janela já seguiram caminhos diferentes, enquanto o Inter continua avaliando ajustes para o segundo semestre. Com a saída encaminhada, Richard encerra sua trajetória no clube sem conseguir repetir o desempenho que o credenciou a vestir a camisa colorada. Agora, o volante busca um novo desafio para retomar a sequência da carreira e voltar a ter protagonismo dentro de campo.

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