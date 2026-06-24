Com Rayan titular, Brasil está escalado para o duelo contra a Escócia

Carlo Ancelotti definiu a escalação do Brasil para o duelo decisivo contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O treinador fará apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Haiti por 3 a 0.

Com uma lesão muscular na coxa direita, Raphinha ficou fora da partida e abrirá espaço para Rayan. O atacante do Bournemouth receberá a primeira oportunidade como titular em uma Copa do Mundo. Ancelotti manterá os outros dez jogadores que iniciaram o confronto anterior.

Mesmo pendurados com um cartão amarelo, Casemiro e Douglas Santos começarão a partida. A comissão técnica avaliou preservá-los, mas preferiu manter a equipe principal. Se receberem nova advertência, os dois cumprirão suspensão nos 16 avos de final.

Contudo, a principal novidade fica por conta de Neymar. Afinal, recuperado de uma lesão na panturrilha direita, o camisa 10 apareceu pela primeira vez entre os relacionados nesta Copa do Mundo e ficará como opção no banco de reservas. Assim, a tendência é que Ancelotti utilize o atacante durante a partida, dependendo do cenário do confronto.

Neymar não veste a camisa da Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho em jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Após completar três treinamentos seguidos com o grupo, ele recebeu liberação do departamento médico e voltou a ficar à disposição do treinador.

Com quatro pontos, o Brasil lidera o Grupo C e precisa apenas de uma vitória para confirmar a classificação. Além disso, o triunfo pode assegurar o primeiro lugar da chave.

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