Japão decidirá chaveamento da equipe no mata-mata da Copa

O Japão chega à terceira rodada da Copa com o cenário amplamente favorável. Com quatro pontos somados, a seleção comandada por Hajime Moriyasu ocupa a segunda colocação do Grupo F. Agora, a equipe depende apenas de si mesma para confirmar presença nas próxima fase pela terceira edição consecutiva do torneio.

A situação nipônica ganhou ainda mais força após a goleada contra a Tunísia. O resultado aumentou a confiança do elenco e colocou os Samurais Azuis em posição confortável antes do duelo diante da Suécia. Se vencer ou empatar a partida nesta quinta (25), o Japão passa de fase independentemente dos demais resultados. Além disso, o time ainda mantém chances reais de terminar a chave na liderança, embora esteja em rota de colisão com Brasil ou Marrocos.

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Japão acompanha contas e sonha com liderança

Mesmo antes de entrar em campo contra os suecos, existe a possibilidade de confirmação matemática. Dependendo de uma combinação de resultados envolvendo os grupos A, B e C, os japoneses podem assegurar a presença na próxima fase. Isso porque o novo formato da competição classifica também os oito melhores terceiros entre os 12 grupos.

Dentro de campo, o desempenho da equipe tem chamado atenção internacionalmente. A atuação reforçou a imagem de uma seleção equilibrada, organizada defensivamente e eficiente nas transições ofensivas. Jogadores como Ayase Ueda, Daichi Kamada e Keito Nakamura elevaram o nível do setor ofensivo, enquanto a defesa mostrou solidez mesmo com mudanças promovidas por Moriyasu ao longo da competição.

O duelo contra a Suécia, no entanto, promete ser o maior teste da primeira fase. Os auri-nórdicos aparecem com três pontos e ainda brigam diretamente pela classificação. Por outro lado, a expectativa do Samurai Blue é enorme para mais um capítulo de uma campanha que vem empolgando torcedores e aumentando a confiança em uma trajetória histórica nesta Copa do Mundo. A partida ocorre nesta quinta (25), às 20h (de Brasília).

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