Marquinhos destaca importância dos detalhes e promete Brasil agressivo diante da Escócia

A poucas horas do confronto contra a Escócia, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo, o zagueiro Marquinhos reforçou a importância de a Seleção Brasileira impor seu estilo de jogo desde o início da partida. Na chegada ao Hard Rock Stadium, em Miami, o capitão destacou que a equipe estudou o adversário, mas pretende assumir o protagonismo e buscar o controle das ações.

“A gente sabe a qualidade deles, a gente vai em um primeiro instante ali ver como é que eles vão vir, mas a gente tem a nossa postura. Acho que vai muito do que a gente apresentar nesses primeiros minutos. Vimos o quanto que é decisivo esses primeiros minutos, mas um jogo é jogado, eles vão tentar aproveitar o que eles tiverem de qualidade deles, a gente sabe o que é, trabalhou bem para tentar anular e minimizar o máximo possível as qualidades deles e maximizar a nossa. Então acho que com certeza a gente vai buscar o controle do jogo. Vamos buscar essa agressividade com a bola e principalmente também sem a bola e eles têm a estratégia deles, a gente vai ter a nossa e espero que a nossa prevaleça”, afirmou.

Brasil pegando casca durante a Copa

Marquinhos também avaliou a evolução da equipe ao longo da competição. Segundo o defensor, os dois primeiros compromissos serviram para dar mais entrosamento e confiança ao grupo comandado por Carlo Ancelotti, que chega mais preparado para o duelo desta quarta-feira.

“A Copa do Mundo é isso. Cada jogo vem trazendo a sua história, cada jogo vem trazendo e dando experiência para o time, dando a coesão que a gente precisa. A gente viu nesses dois primeiros jogos, hoje um terceiro jogo, então o time vem mais preparado do que a gente estava no primeiro jogo e a gente tenta passar, tranquilizar o máximo possível. Sabemos que não é um jogo de mata-mata, mas agora daqui para frente é só final que a gente vai jogar. São jogos decisivos que vão ser decisivos nos detalhes principalmente. A gente viu as outras Copas do Mundo e nessa Copa do Mundo também a gente viu o quanto os detalhes são muito importantes”, analisou.

Marquinhos vê jogo contra a Escócia como crucial

Por fim, o capitão da Seleção ressaltou o peso do confronto diante dos escoceses para a sequência da campanha brasileira. Contudo, lembrou que a partida não define o futuro da equipe no torneio.

“Então é focalizar nisso, estar tranquilo, mentalmente bem, para que a gente possa fazer um grande jogo. E esse resultado hoje é muito importante para o nosso caminho até onde a gente quer chegar. Não é um mata-mata, não é um jogo que vai definir totalmente quem será campeão e não. Mas é um jogo muito decisivo e muito importante para a gente”, concluiu.

Líder do Grupo C com quatro pontos, o Brasil depende apenas de si para avançar às fases eliminatórias e garantir a primeira colocação da chave. Uma vitória sobre a Escócia assegura a classificação sem depender do resultado de Marrocos x Haiti.

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