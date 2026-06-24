Japão x Suécia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Japão volta a campo em Dallas para encarar a Suécia pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A bola rola nesta quinta-feira (25), no Estádio AT&T, às 20h (de Brasília), em um duelo que vale classificação direta para o mata-mata. O Samurai Blue chega dependendo apenas de si para avançar, enquanto os suecos entram em campo pressionados, ainda vivos na briga pela vaga, mas sem margem para erro.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e SBT (tv aberta); Cazé TV e N Sports (streaming)

Como chega o Japão

O Japão tem sido uma das grandes sensações da competição e, apesar de algumas oscilações, conseguiu construir uma campanha sólida até aqui. Desse modo, com quatro pontos somados após o empate com a Holanda e goleada sobre a Tunísia, a equipe aparece na vice-liderança do Grupo F. Ao mesmo tempo em que chega em posição confortável, ainda precisa confirmar o desempenho em campo para evitar qualquer surpresa na reta final.

No elenco, a principal ausência segue sendo Takefusa Kubo, que continua fora por lesão no joelho. Ainda assim, o time comandado por Hajime Moriyasu mantém uma base consistente e competitiva, com organização ofensiva e boa circulação de bola, o que sustenta a confiança para o duelo decisivo contra os suecos.

Como chega a Suécia

A Suécia, por outro lado, chega em situação mais delicada após sofrer um vareio da Holanda na rodada anterior, o que complicou sua caminhada no grupo. Com três pontos, conquistados na goleada sobre a Tunísia na estreia, os auri-nórdicos precisa pontuar para seguir com chances reais de classificação nesse sentido.

Embora sob pressão devido à goleada, o técnico Graham Potter não tem desfalques por lesão, o que permite força máxima para o confronto. Ainda assim, a equipe precisa lidar com a tensão de alguns jogadores pendurados, fator que pode influenciar diretamente no estilo de jogo diante de um Japão mais equilibrado e confiante.

JAPÃO x SUÉCIA

Copa do Mundo – Grupo F

Data e horário: 25/06/2026 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio AT&T, Arlington, Dallas (EUA)

JAPÃO: Zion Suzuki; Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito; Risu Doan, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Sano, Ayase Ueda, Junya Ito. Técnico: Hajime Moriyasu.

SUÉCIA: Nordfeldt; Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf; Karlström, Nygren, Yasin Ayari, Elliot Stroud, Bernhardsson; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. Técnico: Graham Potter.

Árbitro: Ivan Barton (ELS)

Assistentes: David Moran (ELS) e Antonio Pupiro (NIC)

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