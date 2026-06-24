Escoceses fazem festa, mas torcida do Brasil dominam clima no Hard Rock Stadium

O Hard Rock Stadium, em Miami, começa a ganhar atmosfera de Copa do Mundo na medida em que torcedores chegam para o duelo entre Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24/6), pela terceira rodada do Grupo C. Mesmo cerca de quatro horas antes da partida, o entorno já mistura cores, cantos e diferentes estilos de apoio.

A torcida escocesa tenta marcar presença com um dos seus cânticos mais conhecidos: “No Scotland, no party”. Em menor número em relação aos brasileiros, os europeus transformam os arredores do estádio em um ambiente festivo, com consumo de bebidas e muita interação entre os próprios torcedores.

Do outro lado, os brasileiros aparecem em maior quantidade e adotam um comportamento mais contido na chegada ao estádio. Aos poucos, bandeiras verdes e amarelas tomam espaço nos acessos, enquanto o público se distribui lentamente pelas entradas.

O fluxo, porém, segue gradual. O acesso ao Hard Rock Stadium dificulta a chegada rápida dos torcedores, o que espalha a movimentação ao longo das horas que antecedem o jogo.

O entorno do estádio ainda compartilha espaço com a estrutura marcante do circuito que recebe a etapa local da Fórmula 1. Contudo, os olhos estão todos voltados para Brasil x Escócia

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