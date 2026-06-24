Bósnia elimina o Catar da Copa do Mundo e segue viva de olho no mata-mata

A Bósnia mostrou superioridade e venceu o Catar por 3 a 1, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (24), a seleção europeia contou com grande jornada do jovem Alajbegovic, que fez um golaço. Al-Brake, contra, e Mahmic ampliaram o marcador, com Al-Haydos descontando. O resultado garante a seleção dos Bálcãs em terceiro na chave, com grandes chances de classificação ao mata-mata pela primeira vez em sua história. Já a equipe do Oriente Médio está fora do Mundial.

LEIA MAIS: Fifa pune volante do Catar por entrada que causou grave lesão em rival

A Suíça terminou em primeiro lugar da chave, com sete pontos, após vencer o Canadá por 2 a 1. A seleção norte-americana terminou em segundo, com quatro, mas levou vantagem no saldo de gols em relação à Bósnia: 5 a -1. O Catar se despede da competição com apenas um ponto.

Bósnia começa melhor e abre vantagem

Desde o apito inicial, a Bósnia logo mostrou quem iria propor o jogo. Nos dois primeiros minutos, Demirovic e Sunjic arriscaram de fora da área e obrigaram Abunada a boas intervenções. O Catar limitava-se a tentar fechar os espaços na defesa e sair nos contragolpes. Aos 12, Afif quase aproveitou, mas adiantou demais e viu o adversário se recuperar na marcação.

A Bósnia seguia tentando achar uma brecha na defesa adversária, mas tinha dificuldades. Assim, seguiu optando pelos arremates de longa distância. Aos 28, Alajbegovic fez a torcida festejar no Lumen Field. O jovem, de apenas 18 anos, driblou dois marcadores e finalizou de fora da área, acertando o ângulo de Abunada para fazer 1 a 0. Um golaço da promessa dos Bálcãs.

O Catar tinha que sair para o jogo para buscar a virada. Contudo, deixou espaços consideráveis, que não eram vistos antes da parada técnica. Aos 33, Kolasinac cruzou para Dzeko na segunda trave. O experiente atacante finalizou de primeira, a bola desviou em Al-Brake e matou o goleiro. Gol contra. Em seguida, Alajbegovic deixou o experiente atacante na cara do arqueiro, mas o camisa 11 mandou na trave.

A seleção do Oriente Médio partiu para cima e foi recompensado aos 42. Pedro Miguel cruzou pela direita, a bola passou por todo mundo e chegou a Edmilson Junior, que tocou para Al-Haydos diminuir. O Catar quase empatou nos acréscimos. Afif rolou para Pedro Miguel acertar a trave.

Seleção europeia mata o duelo na etapa final

Na volta do intervalo, a Bósnia começou melhor, controlando a bola, principalmente com Alajbegovic. Contudo, não era incisiva para tentar matar o jogo. Do outro lado, o Catar respondeu com Afif, que bateu na rede pelo lado de fora. O técnico bósnio tentou dar mais velocidade, tirando Dzeko e lançando Mahmic. A equipe do Oriente Médio passou a circular mais no ataque, mas faltava criatividade para elaborar jogadas mais perigosas.

Aos poucos, os bósnios foram ganhando espaço novamente no campo de ataque. Bajraktarevic avançou com liberdade e finalizou da meia-lua, para boa defesa do goleiro. Na cobrança do escanteio, a bola ficou viva dentro da área até Mahmic finalizar e fazer o terceiro. O gol matou qualquer possibilidade de reação dos catari, que não tiveram forças para buscar o ataque. Já a seleção dos Bálcãs controlaram o jogo e esperaram o apito final para comemorar a vitória e a provável classificação.

BÓSNIA 3 x 1 CATAR

Copa do Mundo – 3ª rodada – Grupo B

Data e hora: 24/6/2026 (quarta-feira), 16h (de Brasília)

Local: Lumen Field, Seattle (EUA)

BÓSNIA: Nikola Vasilj; Malic (Memic – intervalo), Katic (Hadzikadunic, 17’/2°T), Radeljic e Kolasinac; Basic, Šunjic (Tahirovic – intervalo), Bajraktarevic e Alajbegovic (Burnic, 37’/2°T); Demirovic e Dzeko (Mahmic, 17’/2°T). Técnico: Sergej Barbarez.

CATAR: Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Gueye Laye e Sultan Al-Brake; Fathi (Manai, 33’/2°T), Boudiaf (Almoez Ali, 26’/ºT), Jassem Gaber (Hatim Mohamed – intervalo) e Al-Haydos (Al-Ganehi, 9’/2°T); Akram Afif e Edmilson Junior (Alaaeldin, 33’/2°T). Técnico: Julen Lopetegui.

GOLS: Alajbegovic, 28’/1°T (1-0), Al-Brake (contra), 33′, 1°T (2-0), Al-Haydos, 42’/1°T (2-1), Mahmic, 35’/2°T (3-1)

Cartões amarelos: Mahmit (BOS), Fathy (CAT)

Cartões vermelhos: Não houve

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN)

VAR: Tatiana Guzmán (NIC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.