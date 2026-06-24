Grêmio fecha contrato com Wallace e quebra recorde no CRB

O Grêmio encaminhou a contratação do zagueiro Wallace, de 21 anos, e garantiu uma das promessas mais valorizadas do CRB nos últimos anos. O valor negociado foi de R$ 3 milhões, valor referente à aquisição de 50% dos seus direitos econômicos, tornando-se a maior venda de um jogador formado nas categorias de base do clube alagoano.

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Revelado pelo CRB, Wallace iniciou sua trajetória em 2023 e rapidamente passou a chamar atenção pelo desempenho. Nesta temporada, participou de 19 partidas, sendo titular em 12 delas. Além disso, sua versatilidade também foi um diferencial importante, já que chegou a atuar improvisado na lateral direita em compromissos recentes da equipe alagoana. O interesse despertado no mercado fez com que outros clubes importantes, como Cruzeiro e Bragantino, nesse sentido, acompanhassem sua evolução.

Grêmio vence concorrência e aposta no potencial do defensor

A negociação foi conduzida pela Prime Four Sport & Marketing, em conjunto com o CRB. De acordo com o staff, o projeto apresentado pelo Grêmio determinou o desfecho positivo. O Tricolor Gaúcho ofereceu uma estrutura considerada ideal para o desenvolvimento do jogador, além de uma perspectiva clara de crescimento dentro do futebol brasileiro.

No Imortal, Wallace encontrará um cenário competitivo na defesa. Atualmente, nomes como Kannemann, Wagner Leonardo e Viery atuam preferencialmente pelo lado esquerdo da zaga, enquanto Gustavo Martins e Luís Eduardo aparecem como opções destros. A chegada do jovem defensor amplia as alternativas para a comissão técnica comandada por Luís Castro.

A transferência, por outro lado, representa um marco histórico para o CRB. Formado no CT Ninho do Galo, Wallace encerra sua passagem pelo clube como um dos principais exemplos do trabalho desenvolvido nas categorias de base. Aos 21 anos, o zagueiro deixa Alagoas após consolidar sua evolução no futebol profissional e inicia uma nova etapa da carreira em um dos maiores clubes do país. A expectativa do Grêmio é transformá-lo em uma peça importante para o presente e, sobretudo, para o futuro da equipe.

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