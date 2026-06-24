Cucurella revela influência de Mourinho e fala sobre parceria com Vini Jr no Real Madrid

Marc Cucurella já começa a projetar sua nova fase no Real Madrid. Contratado por 50 milhões de euros (R$ 296 milhões), o lateral-esquerdo revelou que José Mourinho teve papel decisivo em sua escolha e destacou a importância do contato direto do treinador durante as negociações. Em entrevista à Radio Marca, o jogador contou que recebeu mensagens e uma ligação do técnico português antes de acertar sua transferência para o clube espanhol.

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“Quando um treinador como Mourinho te liga, você precisa se sentir orgulhoso. Primeiro ele me mandou uma mensagem e depois me ligou. Isso tem um peso enorme”, afirmou.

Atualmente, com a seleção da Espanha na disputa da Copa do Mundo de 2026, Cucurella já demonstra entusiasmo para iniciar sua trajetória no Santiago Bernabéu.

“Estou muito ansioso para começar a trabalhar com ele. Vivo um grande momento na minha carreira e tenho muita vontade de jogar pelo Real Madrid”, disse.

Além disso, o defensor também reconheceu o tamanho do desafio que terá pela frente. Segundo ele, vestir a camisa do clube exige alto nível de desempenho em todas as partidas.

“Jogar no Real Madrid é um grande desafio. Todos os jogadores são excelentes e você precisa estar no seu melhor o tempo todo. Qualquer equipe entra em campo querendo vencer o Real Madrid”, explicou.

Cucurella destaca parceria com Vini Jr

No elenco merengue, Cucurella deve atuar ao lado de Vini Jr pelo lado esquerdo do campo. Assim, o espanhol acredita que a parceria tem tudo para funcionar.

“Acho que vamos nos entender muito bem. Não me importo de fazer o trabalho de que ele não gosta. O importante é que ele esteja descansado para decidir os jogos e marcar gols”, brincou.

Além de comentar sua chegada ao Real Madrid, o lateral também falou sobre a possibilidade de reencontrar Enzo Fernández. Isto porque, além de companheiros de equipe no Chelsea, os dois mantêm amizade, e Cucurella admitiu que gostaria de ver o argentino vestindo a camisa merengue.

“Além de ser um grande jogador, ele é meu amigo. Ou seja, espero que aconteça. Tivemos momentos muito bons juntos no Chelsea e seria incrível viver algo parecido no Real Madrid”, afirmou.

Por fim, o espanhol relembrou o empate da Espanha contra Cabo Verde na estreia da Copa do Mundo e avaliou o resultado como um importante sinal de alerta para a equipe.

“Foi uma lição importante. Mas, em uma competição como essa, se você não estiver 100% preparado, pode acabar voltando para casa mais cedo”, concluiu.

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