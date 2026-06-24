Joia brilha mais uma vez, Suíça vence Canadá, mas ambos se classificam para o mata-mata

Em Vancouver, o Canadá bem que tentou e fez de tudo, mas não conseguiu repetir os feitos de México e Estados Unidos – seus co-anfitriões da Copa – e não “venceu” o seu grupo. Na tarde desta quarta, os canadenses foram derrotados pela Suíça por 2 a 1, em mais uma atuação de destaque de Manzambi, com um gol e uma assistência. Vargas completou o placar para os suíços, enquanto Promise David descontou para o Canadá.

Com o resultado, a Suíça terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com sete pontos – duas vitórias e um empate. Já o Canadá também se classificou – pela primeira vez na história – para o mata-mata, mas na segunda colocação, com quatro pontos – uma vitória, um empate e uma derrota. A Bósnia, no outro jogo do Grupo B, venceu o Catar, e agora faz contas para tentar se classificar como uma das melhores terceiras colocadas. O Qatar, com apenas um ponto, foi eliminado.

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Duelo quente

Em um jogo que valia a classificação como primeiro colocado do Grupo B, Suíça e Canadá fizeram uma partida com muitas chances de gols desde os primeiros minutos. A melhor oportunidade da primeira etapa foi da Suíça, quando Embolo saiu frente a frente com o goleiro Crepeau, mas o arqueiro canadense fez uma bela defesa. No rebote, Manzambi finalizou em cima do marcador.

Pelo lado canadense, as melhores oportunidades vieram dos pés da dupla de ataque Cyle Larin e Jonathan David. Contudo, o goleiro Kobel respondeu bem quando foi acionado e manteve o placar zerado na ida dos times para os vestiários no intervalo.

Gol relâmpago

Na volta para o segundo tempo, a Suíça abriu o placar logo aos 45 segundos, sem que o Canadá sequer encostasse na bola. Após dar o pontapé inicial, os suíços trabalharem a posse até que Manzambi foi lançado pela ponta direita. A joia suíça encontrou um cruzamento perfeito para que Vargas, sozinho, tivesse tempo de dominar e finalizar no canto baixo de Crepeau, colocando a Suíça em vantagem.

Joia aparece mais uma vez

Principal nome da Suíça na vitória diante da Bósnia, o atacante Johan Manzambi mais uma vez aprontou das suas. Depois de dar a assistência para o gol de Vargas, Manzambi recebeu de Embolo e finalizou cruzado de primeira. O goleiro Crepeau bem que tentou fazer a defesa, mas a bola entrou lentamente, para o lamento dos milhares de torcedores canadenses em Vancouver.

Canadá busca reação

Empurrado por um país inteiro, o Canadá não desistiu da partida e ensaiou uma reação na reta final de jogo. Saliba foi lançado em velocidade, dominou com muita categoria e encontrou Promise David dentro da área. O atacante, que havia acabado de entrar na partida, se jogou na bola e empurrou para o gol vazio para dar esperanças a uma torcida que transformou o BC Place em um caldeirão.

Pressão canadense

Em busca de um empate que seria suficiente para o Canadá passar para o mata-mata na primeira colocação, o Canadá encurralou a Suíça contra sua própria área e empilhou oportunidades perdidas, fazendo do goleiro Kobel o grande personagem da partida. Principalmente na bola aérea, o Canadá levou muito perigo para a defesa suíça, mas Kobel fez pelo menos duas defesas importantes para manter o resultado. No fim, as duas seleções estão classificadas para o mata-mata, a Suíça como primeira colocada, e o Canadá como segundo.

Próximos compromissos

Com a classificação como primeira colocada, a Suíça – no momento – enfrentaria a Bélgica, uma das melhores terceiras colocadas da Copa. Sendo assim, o Canadá também está classificado e enfrenta o segundo colocado do Grupo A, que neste momento pertecence à Coreia do Sul.

SUÍÇA 2×1 CANADÁ

Copa do Mundo – 3ª rodada do Grupo B

Data e Horário: 24/6/2026, 16h (de Brasília)

Local: BC Place, Vancouver (CAN)

Público: 52.497 pessoas

Gols: Vargas (1’/2T, 1-0), Manzambi (12’/2T, 2-0), Promise David (31’/2T, 2-1)

SUÍÇA: Kobel; Jaquez (Widmer, 29’/2T), Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka e Freuler; Sow (Aebischer, 29’/2T), Manzambi (Fassnacht, 40’/2T), Embolo (Itten, 40’/2T), Vargas (Ndoye, 35’/2T). Técnico: Murat Yakin.

CANADÁ: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (Shaffelburg, 38’/2T); Buchanan (David, 30’/2T), Saliba, Choiniere (Eustáquio, 13’/2T), Ahmed (Millar, 13’/2T); David, Larin (Oluwaseyi, 13’/2T). Técnico: Jesse Marsch

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Auxiliares: Danilo Manis e Rafael Alves (BRA)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões Amarelos: Xhaka (SUI); Larin, Millar (CAN)

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