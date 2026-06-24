Vasco x Criciúma (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto entre Vasco e Criciúma pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2026 coloca frente a frente duas equipes que vivem realidades completamente opostas na tabela de classificação.

Nesse cenário de extremos, o árbitro apitará o início da partida nesta quinta-feira (25), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira (Nivaldão), em Nova Iguaçu (RJ).

Onde assistir

A partida terá transmissão da Vasco TV.

Como chega o Vasco

Por um lado, o Cruz-Maltino ostenta um excelente momento na competição e entra em campo como o vice-líder isolado do torneio, acumulando 35 pontos. Consequentemente, o time carioca já se consolida no topo da tabela, mas ainda busca mais três pontos em casa para seguir na caça à liderança e garantir a melhor posição possível visando o chaveamento das quartas de final.

Como chega o Cricúma

Por outro lado, o Tigre enfrenta uma situação dramática no campeonato. Atualmente, o time catarinense ocupa a 20ª e última colocação, com apenas 11 pontos conquistados ao longo da disputa.

Portanto, o Criciúma encara a partida com extrema importância, pois precisa somar pontos nesta reta final de forma desesperada para manter o sonho da permanência na elite da categoria.

VASCO X CRICIÚMA

Campeonato Brasileiro Sub-20- 18ª rodada

Local: Nivaldão, Nova Iguaçu (RJ)

Data e hora: 20/6/2026, às 15h (de Brasília)

VASCO: Phillipe Gabriel; Lucas Melim, Wanyson, Bruno André e Alison; Gustavo Guimarães, Luiz Lócio, Léo Félix e Luis Felipe; Pedro Augusto e Andrey Fernandes. Técnico: Matheus Coroupos.

CRICIÚMA: Lucas Soratto; Marcelo, João Claudino, Ruan Carvalho e Thierri; Thiaguinho, Lucas Bugs e Thales; Matteus Galiano, Capella e Gabriel Lordelo. Técnico: William Massari.

Árbitro: José Henrique Fernandes Vieira (RJ)

Auxiliares: Lucas Castro dos Santos (RJ) e Gabrielle da Silva Felizardo (RJ)