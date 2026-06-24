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Escoceses fazem festa, mas torcida do Brasil domina clima no Hard Rock Stadium

Escoceses fazem festa, mas torcida do Brasil domina clima no Hard Rock Stadium
Escoceses fazem festa, mas torcida do Brasil domina clima no Hard Rock Stadium -

O Hard Rock Stadium, em Miami, começa a ganhar atmosfera de Copa do Mundo na medida em que torcedores chegam para o duelo entre Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24/6), pela terceira rodada do Grupo C. Mesmo cerca de quatro horas antes da partida, o entorno já mistura cores, cantos e diferentes estilos de apoio.

A torcida escocesa tenta marcar presença com um dos seus cânticos mais conhecidos: “No Scotland, no party”. Em menor número em relação aos brasileiros, os europeus transformam os arredores do estádio em um ambiente festivo, com consumo de bebidas e muita interação entre os próprios torcedores.

Do outro lado, os brasileiros aparecem em maior quantidade e adotam um comportamento mais contido na chegada ao estádio. Aos poucos, bandeiras verdes e amarelas tomam espaço nos acessos, enquanto o público se distribui lentamente pelas entradas.

O fluxo, porém, segue gradual. O acesso ao Hard Rock Stadium dificulta a chegada rápida dos torcedores, o que espalha a movimentação ao longo das horas que antecedem o jogo.

O entorno do estádio ainda compartilha espaço com a estrutura marcante do circuito que recebe a etapa local da Fórmula 1. Contudo, os olhos estão todos voltados para Brasil x Escócia

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