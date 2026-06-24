Cruzeiro tenta renovar com Lucas Villalba

O Cruzeiro trabalha para garantir a permanência de Lucas Villalba por mais tempo. Com contrato válido apenas até o fim da temporada, o zagueiro argentino de 31 anos negocia uma renovação com a diretoria celeste e aguarda a formalização de uma proposta para, assim, estender seu vínculo.

As conversas entre as partes não são recentes. Afinal, os primeiros contatos aconteceram em maio, durante a viagem da equipe a Buenos Aires para o confronto contra o Boca Juniors (ARG) pela Libertadores, segundo o “ge”. Desde então, o clube e os representantes do atleta mantêm diálogo em busca de um acordo. A vontade do jogador de seguir em Belo Horizonte, aliás, é vista como um fator positivo nas tratativas. Bom lembrar que, a partir de julho, Villalba poderia assinar pré-contrato gratuito com qualquer outro clube para 2027.

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A diretoria considera Villalba uma peça importante para o elenco, principalmente pela versatilidade. Além de atuar na zaga, o argentino também joga na lateral esquerda, posição que ganhou ainda mais relevância no planejamento do clube para a sequência da temporada.

Isso porque o Cruzeiro perdeu seus dois principais nomes do setor. Kaiki, titular da posição, saiu rumo ao Como (ITA), enquanto o jovem Kauã Prates, que aparecia como opção imediata, acertou sua transferência para o Borussia Dortmund (ALE).

Villalba chegou à Raposa em 2024 por empréstimo junto ao Argentinos Juniors (ARG). O desempenho do defensor convenceu a diretoria a investir em sua compra definitiva. Assim, em 2025, desembolsou cerca de 800 mil dólares (R$ 4,95 milhões na cotação da época) pelos direitos econômicos do atleta.

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