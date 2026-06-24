Jogadores da Argentina homenageiam Messi com camisa especial

Depois da surpresa dos companheiros de seleção, a Argentina organizou uma festa de aniversário para Lionel Messi, que completa 39 anos de idade, nesta quarta-feira (24/6), na concentração em Kansar City. Nas redes sociais, os Hermanos divulgaram uma foto de todos os jogadores usando uma camisa especial em homenagem a Messi.

A camisa carrega uma foto de cada jogador e funcionário ao lado de Messi, na parte da frente, e um texto parabenizando e enaltecendo o atacante, na parte de trás.

“Para aquele que mudou as nossas vidas, que nos presenteou momentos inesquecíveis, que nos fez acreditar que os sonhos são possíveis… O melhor não foi realizá-lo, foi viver ele com você! Feliz aniversário, capitão, te amamos. Que seja imensamente feliz”, diz o texto.

Presidente da federação argentina, Chiqui Tapia escolheu a foto comemorando o título da Copa do Mundo de 2022 com o capitão, por exemplo. Entretanto, Lautaro Martínez mostra Messi e ele em cima de um trio elétrico.

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Momento mágico de Messi

No momento, todos os gols da seleção na competição têm assinatura de Messi, sendo o artilheiro, com 5 gols. Assim, o camisa 10 soma 18 tentos em Copas do Mundo e ocupa o topo da lista de maiores goleadores da história dos Mundiais.

Ainda no dia do aniversário, o argentino publicou um vídeo. Nele, o atleta aparece em uma academia e recebeu mensagens de felicitações de torcedores de vários países. Por fim, sua esposa, Antonela Roccuzzo, também parabenizou o jogador nas redes sociais com uma declaração de carinho.

Classificada em primeiro de seu grupo à fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, a Argentina de Lionel Messi, comandada por Lionel Scaloni, encerra a fase de grupos contra a Jordânia, no sábado (27), às 23h (de Brasília).