Ex-atacante do São Paulo é preso por dívida de pensão alimentícia

Bicampeão brasileiro pelo São Paulo, o ex-atacante Leandro Lessa Azevedo, conhecido como ‘Leandro Guerreiro’, de 45 anos, foi preso nesta quarta-feira (24/6), por dívida de pensão alimentícia. Ele está detido no 13º Distrito Policial, no bairro da Casa Verde, Zona Norte da capital paulista.

A detenção ocorreu em meio a uma série de processos legais em andamento, envolvendo a cobrança de pensão alimentícia. O montante da dívida não teve divulgação, mas o caso já estava em andamento há alguns meses, culminando na medida drástica de prisão.

Leandro viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira no São Paulo. Entre 2006 e 2008, participou de uma das fases mais vitoriosas do clube, conquistando os Campeonatos Brasileiros de 2006 e 2007. Pelo Tricolor, disputou 116 partidas e marcou 16 gols.

O vínculo com o clube, aliás, permaneceu mesmo após a aposentadoria. Atualmente, ele é proprietário de um dos camarotes mais conhecidos e disputados do Morumbis, mantendo presença frequente no estádio e contato próximo com torcedores e ex-companheiros de profissão, como Jorge Wagner.

A carreira de Leandro Guerreiro, além do São Paulo

Aos 45 anos e aposentado desde 2016, quando atuou pela Catanduvense, Leandro construiu uma carreira marcada por passagens por grandes clubes do país, como Corinthians, Fluminense, Goiás, Grêmio, Vasco e Fortaleza. Aliás, no exterior, também defendeu equipes no Japão e na Rússia.

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