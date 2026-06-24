Mendy sofre lesão no joelho e desfalca Senegal em jogo decisivo da Copa

A seleção de Senegal não poderá contar com Édouard Mendy para a partida contra o Iraque, válida pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. O goleiro sofreu uma lesão no joelho durante a derrota por 3 a 2 para a Noruega e está oficialmente fora do confronto decisivo.

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O problema aconteceu na última segunda-feira (22), quando Mendy tentou fazer uma defesa e acabou se machucando. O arqueiro deixou o gramado aos 18 minutos do segundo tempo, com os noruegueses vencendo por 3 a 1 naquele momento.

A Federação Senegalesa de Futebol confirmou a ausência do jogador nesta quarta-feira (24). Apesar do desfalque, a equipe ainda mantém chances de avançar para a próxima fase da competição como uma das melhores terceiras colocadas.

Atualmente com 34 anos, Mendy defende o Al-Ahli desde 2023, após passagem de destaque pelo Chelsea.

As primeiras informações apontaram para uma possível lesão ligamentar no joelho. No entanto, a federação informou que o goleiro segue realizando exames complementares para determinar a gravidade do problema e avaliar se ainda poderá voltar a atuar durante o restante da Copa do Mundo.

Enquanto isso, Senegal chega à rodada final precisando de um bom resultado diante do Iraque para seguir sonhando com a classificação. Já a liderança da chave será disputada entre França e Noruega no último duelo da fase de grupos.

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