Depois de ver os outros dois países-sede da Copa do Mundo garantirem suas classificações para o mata-mata, o Canadá não queria ser o único de fora. Nesta quarta, os canadeneses enfrentaram a Suíça pela última rodada da fase de grupos, e mesmo com a derrota por 2 a 1, garantiram a primeira classificação da história do país para um mata-mata de Copa.

O feito histórico era o principal objetivo do Canadá desde o início desta Copa do Mundo. Por isso, mesmo com a derrota para a Suíça em Vancouver, o técnico Jesse Marsch se emocionou ao falar da classificação para a fase 16 avos de final, mesmo que o revés tenha tirado a oportunidade da seleção de jogar em casa na próxima fase.

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“Nós só queríamos dar continuidade à energia que rolou aqui no Canadá. Essa é a decepção. Sou muito grato pela energia e pelo país. Mas vamos para Los Angeles e ainda queremos eletrizar nosso país. Atingimos o nosso objetivo e estamos exatamente onde queríamos estar, na fase eliminatória”, disse Marsch.

O técnico canadense também falou sobre a oportunidade de poder finalmente contar com Alphonso Davies, principal jogador do Canadá, no jogo da fase de 16 avos de final. Apesar de não se alongar muito no assunto, Marsch destacou que Davies deve estar apto a entrar em campo.

Já classificado, agora o Canadá tem que esperar até o fim desta quarta-feira para saber quem será o seu adversário na fase 16 avos de final. Como se classificou na segunda posição, os canadenses terão pela frente quem passar na segunda posição do Grupo A – neste momento, seria a Coreia do Sul.

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