Ronaldinho Gaúcho abraça Ancelotti e os jogadores antes de Brasil x Escócia

Ronaldinho Gaúcho marcou presença no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami, pouco antes de a bola rolar para Brasil e Escócia, nesta quarta-feira, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O ex-jogador acompanhou o ambiente pré-jogo e voltou a atrair atenção no entorno da Seleção Brasileira.

Em tom otimista, o ex-jogador demonstrou confiança em uma boa atuação da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Além disso, projetou a classificação em primeiro lugar na chave.

“Clima maravilhoso, o clima tá lindo. Não vai ser um jogo fácil, mas que as coisas saiam bem, a gente jogue bem, ganhem bem e classifique. Vou encontrar a rapaziada na saída”, disse o ex-jogador.

Logo após a entrevista concedida à TV Globo, Ronaldinho circulou pelo gramado e cumprimentou integrantes da Seleção Brasileira. Ele trocou abraços com Carlo Ancelotti, Neymar e outros jogadores do elenco antes do aquecimento.

Figura frequente em jogos da Seleção durante a Copa do Mundo, Ronaldinho costuma ser recebido com festa por jogadores brasileiros e também por atletas adversários, reforçando seu status de um dos grandes nomes da história do futebol mundial.

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