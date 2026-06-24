Irã acusa EUA de assédio contra atacante em aeroporto

A Federação de Futebol da República Islâmica do Irã voltou a acusar os Estados Unidos de assediar o atacante Mehdi Taremi. Além dele, de acordo com a Federação, um membro do estafe também sofreu nos procedimentos de embarque rumo ao país-sede. Aliás, o capitão, ao lado do auxiliar Saeid Alhouei, foram retidos no aeroporto de Los Angeles após estreia na Copa do Mundo.

Segundo a divulgação do Irã, o grupo também sofreu atrasos no aeroporto devido a “problemas causados pelas autoridades” americanas. O país, afinal, passou meses em guerra contra os Estados Unidos, um dos países-sede da Copa do Mundo, e Israel. Os governos iraniano e americano assinaram um acordo de paz na última semana.

De acordo com informações, o interrogatório durou cerca de 25 e 40 minutos antes de os respetivos cartões de embarque terem sido emitidos.

Na terça-feira, o governo dos EUA flexibilizou as restrições de viagem, permitindo que a delegação do Irã viaje ao país com dois dias de antecedência. A equipe vai seguir rumo a Seattle, na costa oeste americana, nesta quarta-feira.

Leia a nota do Irã na íntegra:

“Assédio a Taremi e Alhoei no aeroporto novamente; seleção do Irã sofre atraso

Durante a viagem da seleção do Irã pela terceira vez aos Estados Unidos, o time novamente sofreu atrasos no aeroporto devido a problemas causados por autoridades dos Estados Unidos.

Os membros da seleção do Irã chegaram cedo ao aeroporto para sua viagem para enfrentar o Egito, mas como em situações anteriores, (houve) interferência do país-sede envolvendo Saeed Alhoei e Mehdi Taremi causaram atrasos ao time no aeroporto.

O resto do time está esperando pelo técnico e pelo atacante para se unirem a eles antes da decolagem para Seattle para o jogo contra o Egito.”

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