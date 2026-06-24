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Vini Jr entra em grupo histórico ao marcar nos três primeiros jogos do Brasil em Copas

Vini Jr entra em grupo histórico ao marcar nos três primeiros jogos do Brasil em Copas
Vini Jr entra em grupo histórico ao marcar nos três primeiros jogos do Brasil em Copas -

Vini Jr alcançou uma marca simbólica na história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Ao balançar as redes nas três primeiras partidas do Brasil nesta edição do Mundial, o atacante entrou em um grupo extremamente restrito, formado apenas por jogadores que terminaram campeões do mundo.

Antes de Vini Jr, somente Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo e Rivaldo (ambos em 2002) haviam conseguido marcar em cada um dos três primeiros jogos do Brasil em uma mesma Copa. Todos esses nomes, além do feito individual, também levantaram o troféu ao fim do torneio.

O caso de Ronaldo Fenômeno, em 2002, ilustra bem o peso dessa estatística. Artilheiro daquela edição com oito gols, ele começou a competição em ritmo intenso e manteve o protagonismo até a final, quando confirmou o título brasileiro. Além disso, terminou como goleador do Mundial.

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Na mesma campanha, Rivaldo também iniciou em alto nível. O camisa 10 foi ainda mais longe na fase inicial e marcou gols nas cinco primeiras partidas do Brasil naquela Copa.

Outro nome marcante nesse recorte é Romário. Afinal, em 1994, o atacante repetiu a sequência de gols nos três primeiros jogos da Seleção. Ele só passou em branco nas oitavas de final, contra os Estados Unidos, e na final contra a Itália, vencida nos pênaltis pelo Brasil.

Contudo, o único a manter a regularidade máxima em toda uma Copa foi Jairzinho. Em 1970, o “Furacão da Copa” marcou em todos os jogos da campanha do tricampeonato, somando sete gols e entrando definitivamente para a história dos Mundiais.

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