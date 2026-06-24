Técnico da Suíça não mede palavras após classificação na Copa: “Merecemos estar onde estamos”

Diante de um dos donos da casa desta Copa do Mundo, a Suíça foi uma visitante indigesta e venceu o Canadá por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Grupo B. Com mais um show de Manzambi, os suíços carimbaram sua classificação para o mata-mata com a primeira colocação da chave. Agora espera o fim da fase de grupos para saber qual será o terceiro colocado que enfrentará na fase 16 avos de final.

Sendo assim, após a vitória sobre o Canadá e a classificação na primeira colocação do grupo, o técnico da Suíça, Murat Yakin, não mediu palavras para mostrar sua felicidade em estar entre os times classificados para a segunda fase da Copa do Mundo. Além do mais, o técnico também analisou a atuação dos seus comandados.

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“Merecemos estar onde estamos e daqui a três dias saberemos qual será o nosso adversário. Na primeira parte, não aproveitamos as oportunidades que tivemos, mas na segunda parte, marcamos. Depois, fomos pressionados pelo adversário, eles foram atrás do resultado. Por isso, digo que o Kobel foi extraordinário. Foi muito difícil controlar a bola e o jogo. O Canadá é uma equipa muito intensa. Acho que podemos melhorar em algumas coisas para o próximo jogo”, disse Yakin.

Show da joia

Desse modo, se a Suíça está classificada para a segunda fase da Copa do Mundo, muito se deve ao atacante Johan Manzambi. O jovem de 20 anos mais uma vez foi destaque, marcando um gol e dando assistência para outro diante do Canadá, para além dos dois gols contra a Bósnia na rodada passada. Yakin foi só elogios para a joia suíça.

“O Manzambi está numa forma incrível. Pode jogar em várias posições no ataque, porque é um jogador forte na finalização. É uma pessoa muito humilde e estou muito feliz por ele e por toda a nossa equipe”, finalizou o técnico.

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