Equador x Alemanha: seleção sul-americana em situação dramática

Em uma situação muito complicada, o Equador encara a Alemanha para tentar se manter vivo na briga por uma vaga na próxima fase da Copa do Mundo. A partida acontece no final da tarde desta quinta-feira (25), às 17h, de Brasília, em Nova York, válida pela última rodada da fase de grupos.
A La Tri ainda não conseguiu marcar gols neste Mundial. Na estreia, perdeu para a Costa do Marfim por 1 a 0 e, no último jogo, empatou com Curaçao. Por outro lado, os alemães já estão classificados para a próxima fase, com a liderança do Grupo E garantida com seis pontos.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo canal de YouTube da CazéTV.
Como chega o Equador
Com uma campanha muito abaixo do esperado, a seleção equatoriana vive um momento muito complicado. Em meio a polêmicas fora de campo e às rusgas de Beccacece com a imprensa, só a vitória interessa para a La Tri. Precisando da vitória, a seleção deve ter algumas mudanças, como Alan Franco deixando a linha de defesa e indo para o meio, além da possibilidade de Jordy Caicedo entrar no lugar de Plata no ataque.
Como chega a Alemanha
Já com a vaga garantida, a tendência é que Nagelsmann faça trocas no time para poupar seus jogadores. Entre as principais novidades está o atacante Undav, que já marcou três gols na Copa e enfim deve começar como titular. Sem Schlotterbeck, a tendência é que a defesa alemã seja formada por Tah e Rüdiger.
EQUADOR x ALEMANHA
Copa do Mundo – Grupo E – 3ª rodada
Data e horário: 25/6/2026 (quinta-feira), às 17h (de Brasília)
Local: MetLfie Stadium, Nova York (EUA)
EQUADOR: Gálindez; Ordóñez, Pacho e Hincapié; Yeboah, Franco, Caicedo, Vite e Estupiñán; Plata (Jordy Caicedo) e Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.
ALEMANHA: Baumann; Anton, Tah, Rüdiger e Raum; Goretzka, Stiller, Leweling, Amiri e Beier; Undav Técnico: Julian Nagelsmann.
Árbitro: Tori Penso (EUA)
Assistentes: Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA)
VAR: Joe Dickerson (EUA)
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