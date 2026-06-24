Vini Jr. baila em cima da Escócia, e Brasil passa em primeiro. Neymar retorna

Se a Argentina tem Messi e a França Mbappé, o Brasil não fica atrás e conta com Vini Jr, craque no mesmo patamar destes gigantes durante a fase de grupos da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami, não foi diferente. O Malvadeza marcou dois gols na vitória da Seleção sobre a Escócia por 3 a 0 e garantiu a classificação do time verde-amarelo para a segunda fase como o primeiro colocado, com sete pontos. Nada de México! A delegação seguirá para Hostoun, onde enfrentará o segundo colocado do Grupo F (Holanda, Japão ou Suécia). 64.478 pessoas estiveram na arena.
Com três pontos, a Escócia aguarda, então, a definição dos outros grupos para saber se avança como terceiro colocado. Marrocos, a caminho de Monterrey, ficou em segundo, com sete e saldo inferior, enquanto que o Haiti, zerado, terminou na lanterna.
Melhor, impossível
O Brasil começou a partida lembrando o tamanho que tem em comparação à Escócia. Com marcação alta, a Seleção complicou a saída de bola dos britânicos e logo abriu o placar. O zagueiro cintura dura do time europeu se assustou com Rayan e perdeu a dividida. A bola parou nos pés de Vini Júnior, que só teve o trabalho de deixar o goleiro no chão e balançar redes. O Malvadeza, pouco depois, tomou de Hendry e ampliou. Mas o VAR viu pelo em ovo, marcou falta do atacante verde-amarelo e anulou o 2-0.
Em Atlanta, o Haiti saiu na frente do Marrocos, deixando todo mundo perplexo na ensolarada Flórida. Um cenário bem tranquilo para o Brasil controlar o jogo e não passar sufoco. Os norte-africanos chegariam ao empate antes do intervalo e ficariam à frende depois. Só que a Seleção deu de ombros para este embate. No fim, Vini, de cabeça, com lindo cruzamento de Bruno Guimarães, ampliou. E Rayan perdeu a chance de sair de campo como autor do gol mais bonito da Copa ao deixar o goleiro rival fechar o canto.
Estão deixando sonhar
A Seleção Brasileira não arrefeceu e continuou colocando a Escócia na roda. Vini perdeu um gol por um triz. Mas o goleirão da Escócia não conseguiu parar o ataque dos comandados de Carlo Ancelotti. Depois, ainda completou para fora um lance que o consagraria ainda mais. Bruno Guimarães, contudo, em outra grande jogada, serviu Matheus Cunha para o atacante do Manchester United chegar ao terceiro gol nesta edição do Mundial.
A Escócia só insistia na bola aérea. Mas Alisson estava seguro, calando alguns críticos. A verdade é que o jogo estava tão favorável que Ancelotti resolveu, enfim, colocar Neymar. O craque pegou ritmo para o mata-mata para a alegria de uma torcida que não deixou de gritar o seu nome.
ESCÓCIA 0x3 BRASIL
Copa do Mundo – 3ª rodada – Grupo C
Data e hora: 24/6/2026 (quarta-feira), 19h (de Brasília)
Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
Gols: Vini Júnior, 6’/1ºT (1-0), Vini Júnior, 47’/1ºT (2-0); Matheus Cunha, 14’/2ºT (3-0)
ESCÓCIA: Gunn, Peterson (Ralston, 36’/2ºT), Hendry, McKenna e Robertson (Tierney, Intervalo); Ferguson, McLean, Gannon-Doak (Christie, 36’/2ºT), McTominay e McGin (Curtis, 46’/2ºT); Shankland (Adams, 46’/2ºT). Técnico: Steve Clarke.
BRASIL: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro, 36’/2ºT); Casemiro (FabinhoºT, 20’/2), Bruno Guimarães e Paquetá (Martinelli, 20’/2ºT); Rayan (Endrick, 36’/2ºT), Matheus Cunha (Neymar, 30’/2ºT) e Vini Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Árbitro: Cesar Ramos (MEX)
Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX)
VAR: Jerome Brisard (FRA)
Cartão Amarelo: Christie (ESC); Fabinho, Danilo (BRA)
Cartão Vermelho:
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