Neymar iguala Pelé em jogos de Copa e entra no Top 7 histórico da Seleção Brasileira

Neymar voltou a atuar pela Seleção Brasileira nesta quarta-feira (24/6), ao entrar no segundo tempo da partida contra a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O retorno, além do simbolismo após um longo período de ausência, também colocou o camisa 10 em um patamar histórico do futebol brasileiro.

Com a atuação em Miami, Neymar chegou a 14 jogos disputados em Copas do Mundo e igualou Pelé, além de Gilmar e Leão. O número o coloca no Top 7 de atletas com mais partidas em Mundiais pela Seleção.

No topo da lista aparece Cafu, com 20 jogos. Em seguida, Ronaldo soma 19, enquanto Dunga e Taffarel têm 18. Lúcio e Roberto Carlos surgem com 17. Gilberto Silva e Jairzinho aparecem com 16, seguidos por um grupo com 15 partidas, formado por Bebeto, Didi, Nilton Santos, Rivellino e Thiago Silva. Logo depois, com 14 jogos, estão Neymar, Pelé, Gilmar e Leão.

A volta de Neymar

O retorno do camisa 10 acontece após um período de 981 dias longe da Seleção. A última partida havia sido em 17 de outubro de 2023, contra o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias. Na ocasião, Neymar sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo, o que o afastou dos gramados por mais de um ano.

Mesmo após a recuperação, o atacante ainda enfrentou novas complicações físicas que impediram sua sequência nas convocações. Este foi, inclusive, o maior intervalo sem jogos pela Seleção desde sua estreia.

Aliás, esta é a quarta Copa do Mundo disputada pelo camisa 10, que já esteve em 2014, 2018 e 2022, e agora amplia mais um capítulo de sua trajetória no torneio.

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