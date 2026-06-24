Neymar volta à Seleção após 981 dias e entra no segundo tempo contra a Escócia

Ele está de volta. Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (24/6), ao entrar no segundo tempo da partida contra a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O retorno encerra um longo período de 981 dias longe da Amarelinha.

A última atuação do camisa 10 havia acontecido em 17 de outubro de 2023. Na ocasião, em duelo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, em Montevidéu, Neymar sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo. A lesão o afastou dos gramados por mais de um ano e desencadeou uma sequência de problemas físicos que impediram sua continuidade nas convocações.

Desde então, o atacante enfrentou um processo longo de recuperação até voltar a ser relacionado. A partida desta quarta marcou o maior intervalo da carreira do jogador sem defender a Seleção desde a estreia, em 2010.

Neymar entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Brasil no dia 10 de outubro de 2010, em amistoso contra os Estados Unidos, quando a Seleção venceu por 2 a 0. Desde então, acumulou protagonismo e se consolidou como o maior artilheiro da história do Brasil segundo a Fifa, com 79 gols em 128 partidas.

Esta é a quarta Copa do Mundo do atacante, que já disputou as edições de 2014, 2018 e 2022. O retorno em 2026, portanto, recoloca o camisa 10 novamente no centro das atenções do futebol mundial.

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