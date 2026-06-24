Marrocos termina em 2º no grupo do Brasil após vencer o Haiti

Marrocos não deu espaço para a zebra e venceu o Haiti, nesta quinta-feira (24/6), por 4 a 2, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Mas não encontrou facilidade na Arena Mercedes-Benz, em Atlanta. No primeiro tempo, que terminou 2 a 2, o Haiti ficou duas vezes à frente. Bono, contra, abriu o placar para os caribenhos, mas depois de muita pressão, Hakimi empatou. Porém, Isidor, em um dos gols mais bonitos da Copa até o momento, recolocou os haitianos na frente. Ainda assim, no primeiro tempo, o artilheiro Saibari deixou tudo igual. No segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado, com Marrocos buscando a virada até conseguir confirmar a vitória com Rahimi.
Assim, Marrocos encerra a competição com sete pontos, o mesmo do Brasil. Mas termina em segundo lugar, já que teve saldo inferior. No outro jogo do Grupo, com show de Vini Jr., o Brasil venceu a Escócia. Assim, Marrocos espera a seleção que ficar em primeiro lugar no Grupo F (Holanda, Japão ou Suécia) para saber qual será seu rival na próxima fase.
Haiti surpreende no primeiro tempo
Aos nove minutos, surpresa: Bellegarde encontrou Duverne bem colocado pela direita. O lateral fez o cruzamento e Joseph concluiu de letra, colocando Haiti na frente. Mas a bola tocou em Bono e o juiz considerou gol contra do goleiro. Marrocos mal deu a saída após levar o gol e foi para cima. El Kaabi chutou para grande defesa de Providence. Saibari perdeu um gol feito após criação de El Khannouss. Aos 30, o goleiro Placide fez um milagre. Hakimi entrou livre e chutou para defesa parcial do goleiro. Kaabi ficou com a sobra e chutou para nova defesa de Placide. Aos 38, justiça: após cruzamento da esquerda de Khannouss, Placide tentou cortar, mas a bola não pegou força e caiu quase em cima da linha para um arremate de Hakimi, que mesmo marcado conseguiu tocar para a rede e fez seu primeiro gol em Copas.
Porém, aos 45, Isidore recebeu uma bola na entrada da área e arriscou uma bomba. Uma pintura que morreu no ângulo de Bono. O Haiti estava mais uma vez na frente. Contudo, ainda no primeiro tempo, aos 45, após cruzamento de Hakimi, Saibari fez o gol que deixou tudo igual em 2 a 2. Foi o terceiro do atacante na Copa (um em cada jogo da seleção).
Marrocos afugenta a zebra
No segundo tempo, Marrocos ficou no ataque, alugando a intermediária haitiana, que construía raros contra-ataques. Aos 32, enfim veio o gol da equipe que mais pressionava. No sétimo escanteio do time, a cobrança encontrou Riad, que escorou na primeira trave para o centro. Rhini dominou e bateu de virada pelo alto. Explosão da torcida marroquina. E a festa ficou completa aos 43 minutos. O haitiano Arcus tentou deixar a bola sair, mas Rahini roubou a bola e cruzou para o gol vazio. Yassine tocou para o gol vazio. 4 a 2. Nos acréscimos, no último lance de perigo, o Haiti quase diminuiu com o veteraníssimo Nazon cobrando falta. Mas Bono fez ótima defesa.
MARROCOS 4X2 HAITI
Copa do Mundo – 3ª rodada – Grupo C
Data: 24/6/2026
Local: Arena Mercedes-Benz, Atlanta (EUA)
Gols: Bono, contra, 9’/1ºT (0-1); Hakimi, 38’/1ºT (1-1); Isidor, 45’/1ºT (1-2); Saibari, 45’/1ºT (2-2); Rahimi, 32’/2ºT (3-2); Yassine, 43’/2ºT (4-2)
MARROCOS: Bono, Hakimi, Chadi Riad, Halhal e Sallah-Eddine (Mourabet, 37’/2ºT); Amrabat, Aynaoui (Mazraoui, 37’/2ºT) El Khannouss e Brahim Díaz (Ounahi, 25’/2ºT); El Kaabi (Yassine, 25’/2ºT) e Saibari (Rahimi,25’/2ºT). Técnico: Mohamed Quahbi.
HAITI: Placide, Duverne (Simon, 35’/2ºT) Adé e Delcroix e Experience; Bellegarde, Jean Jacques (Arcus, 35’/2ºT) e Providence (Nazon,21’/2ºT) e Joseph; Casimir e Isidor (Deedson, 21’/2ºT). Técnico: Sebastián Migné.
Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)
VAR: Dennis Johan Higler NED
Cartões amarelos: Placide, Casimir (HAI)
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