Após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24/6), em Miami, Vinícius Júnior avaliou o desempenho da Seleção Brasileira como o mais equilibrado da equipe na Copa do Mundo até aqui. Autor de dois gols na partida, o atacante destacou a evolução do time ao longo da fase de grupos.

“Sem dúvida foi nosso jogo mais correto dentro da competição, a primeira fase serve para isso. Fizemos dois últimos jogos muito bons, onde eleva a confiança um pouco para o próximo jogo”, afirmou.

Em seguida, o camisa 7 comentou sua atuação individual, mas fez questão de reduzir o foco nos números. Vini Jr ressaltou o compromisso com o desempenho coletivo e revelou uma promessa cumprida dentro da partida.

“Não estou preocupado com os números e sim de fazer meu trabalho melhor possível. Hoje teve até gol de cabeça, que eu tinha prometido para o Mister que faria, ele falou que era meio que impossível e que me pagaria um presente, então vou esperar porque são coisas que são marcas importantes. Tenho que ficar feliz, mas com pés no chão”, disse, em tom bem-humorado.

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E o adversário?

O atacante também evitou projetar adversários na próxima fase e reforçou que a Seleção precisa manter o mesmo nível de concentração independentemente do rival.

“A gente não tem que escolher, Copa do Mundo é sempre difícil, quem vier a gente tem que estar preparado porque vai ser um grande jogo” completou.

Com a vitória, o Brasil consolidou a liderança do Grupo C e carimbou a classificação para o mata-mata do Mundial.

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