Curaçao x Costa do Marfim: seleções em busca de classificações históricas

Em busca de um sonho na Copa do Mundo, Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam pela última rodada da fase de grupos da competição. A partida acontece no final da tarde desta quinta-feira (25), às 17h, de Brasília, na Filadélfia, nos Estados Unidos.
Após conquistar um empate heroico contra o Equador, a Blue Wave quer conseguir mais um grande feito. Caso vença, a seleção caribenha garante, no mínimo, a terceira colocação e pode sonhar com a vaga na próxima fase. Já os Elefantes podem garantir uma classificação inédita se conseguirem vencer.
Onde assistir
A partida terá transmissão na TV fechada pelo canal SporTV e pelo canal do YouTube da CazéTV.
Como chega Curaçao
Depois da festa pelo empate, a Blue Wave quer conseguir chegar ainda mais longe na Copa. Para se classificar, os caribenhos precisam vencer seu jogo e torcer por um tropeço do Equador. Para a partida, fica a expectativa por mais uma grande atuação do goleiro Room, que bateu o recorde de defesas em um jogo do torneio, e dos irmãos Bacuna, que trazem experiência ao meio de campo da seleção.
Como chega a Costa do Marfim
Após sofrer uma virada nos acréscimos contra a Alemanha, os marfinenses ainda chegam com grande oportunidade de fazer história. Afinal, uma vitória garante aos Elefantes pela primeira vez no mata-mata na história do Mundial. Precisando propor o jogo, a expectativa é que Emerse Faé reforce o setor ofensivo da seleção, com a entrada de Amad Diallo.
CURAÇAO X COSTA DO MARFIM
Copa do Mundo – Grupo E – 3ª rodada
Data e horário: 25/6/2026 (quinta-feira), às 17h (de Brasília)
Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
CURAÇAO: Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus e Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Locadia. Técnico: Dick Advocaat.
COSTA DO MARFIM: Yahia Fofana; Singo, Kossounou, Agbadou e Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Oulaï e Ousmane Diomande; Amad Diallo e Bonny. Técnico: Emerse Faé.
Árbitro: Glenn Nyberg (SWE)
Assistentes: Mahbod Beigi (SWE) e por Andreas Söderkvist (SWE)
VAR: Juan Lara (CHI)
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