Danilo exalta evolução do Brasil na Copa e vê time mais maduro para o mata-mata

A vitória por 3 a 0 sobre a Escócia deixou a Seleção Brasileira mais confiante para a sequência da Copa do Mundo. Após a partida, Danilo destacou a evolução da equipe ao longo da fase de grupos e afirmou que o desempenho em Miami foi superior ao apresentado diante do Haiti.

“Era importante a gente evoluir rápido dentro dos jogos. Fomos melhores do que contra o Haiti. Tivemos controle e boa colocação dentro de campo, facilita muito para quem entra também. A equipe tem que estar satisfeita, mas com pés no chão porque tem muito trabalho pela frente”, avaliou.

O lateral também apontou a entrega coletiva como um dos fatores fundamentais para o Brasil sonhar com o hexa. Aliás, segundo ele, a atuação contra os escoceses mostrou um time compacto, capaz de pressionar e recuperar rapidamente a posse de bola.

“É importante a gente crescer nesse aspecto. A nossa chance nessa Copa é todo mundo se entregar de corpo e alma, e todos estão entendo esse espírito. Hoje foi uma demonstração disso. As distâncias estavam justas, todo mundo perto, conseguimos a posse quando perdíamos. Todo mundo bem”, disse.

Por fim, já pensando na fase eliminatória, Danilo evitou escolher adversários e reforçou que a principal missão da Seleção era apresentar evolução antes do início do mata-mata.

“Não tem adversário ideal. Mas era importante evoluir. Fizemos um jogo maduro. Temos que encarar quem vier com esperança, alegria e sabendo que somos o Brasil”, concluiu.

Assim, com a liderança do Grupo C assegurada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do próximo rival para dar início à caminhada nas fases decisivas do Mundial.

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