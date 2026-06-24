Técnico da Escócia lamenta atuação contra o Brasil: ”Uma decepção”

A derrota por 3 a 0 para o Brasil deixou o técnico Steve Clarke bastante insatisfeito com o desempenho da Escócia na última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Visivelmente abatido na saída de campo, o treinador afirmou que sua equipe facilitou o trabalho dos brasileiros e classificou a atuação em Miami como decepcionante.

“Dificultamos para nós mesmos. É isso. Demos a ele os gols, demos a ele o jogo que queriam. É uma decepção”, resumiu o comandante escocês.

Contudo, apesar do revés, a Escócia ainda mantém chances de avançar ao mata-mata graças ao novo formato do Mundial, que classifica também os oito melhores terceiros colocados. Assim, com três pontos conquistados, a seleção europeia precisará aguardar o encerramento da fase de grupos para saber se seguirá viva na competição.

Clarke, porém, demonstrou pouca disposição para analisar cenários ou fazer projeções sobre a classificação.

“Eu nem penso nisso (chances de classificação)”, afirmou, em tom seco, ao deixar o gramado.

A campanha escocesa até aqui registra uma vitória e duas derrotas. A equipe estreou vencendo o Haiti, mas acabou superada por Marrocos e Brasil nas partidas seguintes. Agora, depende dos resultados das demais chaves para descobrir se disputará, pela primeira vez em sua história, uma fase de mata-mata em Copas do Mundo.

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