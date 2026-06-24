Laporte prevê dificuldades para a Espanha contra o Uruguai: “Eles vêm com tudo”

Ainda sem ter a vaga garantida na próxima fase, a Espanha enfrenta o Uruguai na próxima sexta-feira (26), em duelo decisivo. Se os europeus, que estão com quatro pontos, os sul-americanos vivem uma situação mais delicada, com dois empates no torneio e precisando da vitória para seguir com chances de se classificar.

Por conta disso, o zagueiro Aymeric Laporte espera que sua seleção tenha uma partida muito complicada. Inclusive, o defensor afirmou que a La Roja teria a mesma postura caso chegasse em uma situação semelhante e enfatizou a busca espanhola pela primeira colocação do grupo.

“Sabemos que eles vêm com tudo. É o que nós faríamos se estivéssemos na posição deles. É algo natural para uma equipe. Temos grande ambição de terminar em primeiro lugar e vamos buscar isso”, ressaltou.

Nas últimas partidas, a Espanha enfrentou adversários que jogaram com modelos de jogo bem recuados, ao contrário do que se espera contra o Uruguai. Entretanto, Laporte garante que a seleção está preparada para encarar qualquer forma de atuação e que o resultado positivo depende muito dos próprios espanhóis.

“As partidas tendem a ficar um pouco travadas contra times que jogam recuados. Mas estamos invictos há 33 jogos. Já enfrentamos todos os estilos de jogo possíveis. Depende muito de nós. Se estivermos em um bom dia, é muito difícil nos derrotar”, pontuou.

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