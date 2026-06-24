Destaque da Copa do Mundo, goleiro Vozinha é oferecido ao Ceará

O goleiro Vozinha, grande sensação da Copa do Mundo de 2026 defendendo a seleção de Cabo Verde, virou assunto no mercado de transferências do futebol brasileiro. Intermediários ofereceram o experiente arqueiro de 40 anos ao Ceará para a sequência da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi veiculada inicialmente pelo porta “Jangadeiro” e foi confirmada posteriormente por grandes veículos.

A investida do estafe do atleta aconteceu de forma direta com o presidente do Vozão, João Paulo Silva. Contudo, o mandatário alvinegro sequer quis abrir negociações ou avançar nas conversas para avaliar os valores do jogador africano. A diretoria cearense entende que o elenco atual possui boas peças para a posição. O técnico conta com Richard como titular absoluto na meta, além de manter Bruno Ferreira e Jorge como opções imediatas no banco de reservas.

Status de agente livre e explosão midiática abre portas pro Ceará

Vozinha está totalmente livre no mercado de transferências e pode assinar um contrato sem custos de aquisição de direitos econômicos. O seu vínculo anterior com o Chaves, de Portugal, chegou ao fim no início do mês de junho. Ao longo de sua carreira, o goleiro acumulou passagens por clubes periféricos da Europa e da África, defendendo camisas como as de Progresso Sambizanga (Angola), Zimbru (Moldávia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) e AS Trencin (Eslováquia). A vinda para o Ceará seria sua primeira experiência no Brasil.

O status do jogador mudou radicalmente há nove dias, quando ele teve uma atuação histórica na estreia da Copa do Mundo de 2026. O goleiro operou milagres em campo e assegurou o empate sem gols de Cabo Verde com a poderosa seleção da Espanha. O desempenho catapultou a imagem do veterano na internet. Vozinha ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e superou o astro espanhol Lamine Yamal em volume de menções digitais.

Cenário de Cabo Verde na busca por classificação inédita

A seleção de Cabo Verde seguiu surpreendendo o planeta na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de 2026. A equipe africana arrancou um empate por 2 a 2 contra o Uruguai, somando dois pontos na tabela de classificação. O resultado embolou a chave e deixou o país em condições reais de alcançar uma vaga histórica para a fase de mata-mata da principal competição de futebol do mundo.

Como Espanha e Uruguai vão se enfrentar em um confronto direto e decisivo na rodada final, a matemática para a seleção de Vozinha ficou simples. Cabo Verde precisa de uma vitória por qualquer placar sobre a Arábia Saudita para carimbar o passaporte para as oitavas de final. O duelo decisivo acontecerá nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), no gramado do NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

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