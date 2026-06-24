Carlo Ancelotti saiu satisfeito da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24/6), e também celebrou o retorno de Neymar à Seleção na Copa do Mundo. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador avaliou a atuação como consistente e apontou a equipe mais organizada na comparação com a estreia no torneio.

“A escalação inicial não sei porque temos muito recursos no campo, a equipe está jogado solidamente, temos um time sólido. Comparando com o primeiro jogo, temos menos erros, mais ritmo, mais efetividade na frente. Nos dois jogos posteriores ao Marrocos deixamos boa impressão. Objetivo era chegar em primeiro, agora é pé no chão, seguir trabalhando e melhorar para o próximo jogo”, afirmou.

ATUAÇÕES: Veja quem foi bem e quem foi mal na vitória do Brasil

O treinador reforçou a satisfação com o desempenho coletivo e destacou o comportamento da equipe em diferentes fases da partida, especialmente no aspecto defensivo.

“Agora estamos jogando como uma equipe, esse é o objetivo. Não estamos perfeitos, temos coisas a melhorar. Podemos ser um pouco mais rápidos quando temos o controle. Estou contente porque o time melhorou muito, agora estamos sólidos. No mata-mata a solidez é muito importante”, completou.

Além disso, o italiano fez questão de elogiar a atuação de Vinícius Júnior, que chegou ao seu quarto gol na Copa do Mundo e vem ganhando destaque.

“É satisfatório porque não tinha dúvida de como ele poderia chegar a essa Copa do Mundo. Para ele é uma honra jogar com a Seleção, ele está indo muito bem, também fez gol de cabeça, que é muito raro para ele. Não sou eu que vou descobrir o Vini, para mim Vini é um top. É um dos melhores do mundo obviamente”, analisou.

Retorno de Neymar

Entre os principais pontos da noite, Ancelotti fez questão de valorizar o retorno de Neymar, que entrou no segundo tempo e voltou a vestir a camisa da Seleção em uma Copa do Mundo após período longo afastado por lesão.

“Teve a oportunidade de jogar porque ele merecia jogar, trabalhou e treinou para recuperar com muito profissionalismo. Ele, por suas qualidades, pode ajudar o time nessa Copa do Mundo. Jogou bem os poucos minutos que jogou” disse.

“Neymar não precisa de motivação para jogar, nenhum jogador precisa disso para jogar com a camisa do Brasil, e com Neymar é o mesmo. Tem 34 anos e tem a mesma paixão que um menino tem para jogar pelo Brasil”, completou.

Além disso, a atuação também marcou a confirmação da liderança brasileira no grupo e a consolidação de uma equipe que, segundo Ancelotti, começa a se comportar de forma mais madura.

“Gostei da equipe e a solidez que tivemos. Defendemos muito bem os escanteios, a equipe está melhorando e pode melhorar muito mais”, analisou.

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Ancelotti agora mira o mata-mata

Questionado sobre o momento da Seleção e o caminho no mata-mata, o italiano evitou projeções e reforçou o foco jogo a jogo. Além disso, não quis escolher um adversário para a próxima fase.

“Agora não vamos enfrentar França ou Argentina. Temos que focar em outra equipe. Vai ser um jogo muito difícil, independentemente do adversário. Agora é mata-mata. Agora precisa de coração forte. Os três adversários são com muita qualidade. Holanda é mais experiente que Japão, mas o Japão, sobretudo antes da Copa, teve resultados muito bonitos nos amistosos. Suécia tem na frente muito potencial. A ver amanhã o que acontece”, disse o italiano.

Ancelotti, aliás, também comentou a atuação de Rayan, escolhido para substituir Raphinha, e elogiou a entrega do jovem atacante.

“Fez um trabalho completo a nível defensivo e ofensivo, jogou muito bem. Estou muito satisfeito com a partida que jogou, é parte importante ser jovem. Tem maturidade, trabalha muito, tem qualidade”, falou.

Por fim, o treinador reforçou a satisfação com o desempenho da equipe e com o momento vivido pelo grupo na competição.

“Vontade e atitude nunca faltou a esse equipe, erramos em outras coisas, como a qualidade no jogo. Mas muitos gols que marcamos nesses primeiros jogos são de bolas roubadas, também nos amistoso contra Egito e Panamá. Bola roubada também significa bom coração”, concluiu.

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