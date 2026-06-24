Um chute a gol, combate na defesa e euforia: os 20 minutos de Neymar

Quando a bola rolou para o segundo tempo de Brasil x Escócia, em Miami, o burburinho no estádio por Neymar começou a surgir. O público sabia que a entrada dele era questão de tempo e pode até ter ajudado o técnico Carlo Ancelotti a tomar a decisão. A atuação durou 20 minutos, não teve brilho, mas mostrou um camisa 10 participativo e sem ritmo de jogo, como esperado.

Dominante e eficiente, a Seleção abriu 3 a 0 e facilitou a entrada de Neymar. Afinal, havia espaços na defesa escocesa, que se lançou mais ao ataque para tentar reduzir o prejuízo no salvo, de olho na classificação. Após substituir Matheus Cunha, o craque foi desarmado algumas vezes, bateu dois escanteios e deu um chute com perigo. Além disso, apareceu na defesa duas vezes para dar combate.

No total, foram 24 ações com a bola e nove perdas – entre passes e disputas físicas. Flutuando pela esquerda, Neymar inverteu com Vini Jr e deixou Rayan – e depois Endrick – pelo outro lado, concentrando a maioria das chances dos minutos finais por seu setor.

Números de Neymar em 20 minutos:

1 finalização

4 cruzamentos certos

12 passes certos

9 perdas de posse de bola

Relembre as ações de Neymar:

34′ – erra o passe no bico direito da área

36′ – perde a posse de bola com facilidade no meio