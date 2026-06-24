Imprensa internacional exalta vitória do Brasil e atuação de Vini Jr: ”Extraterrestre”

A vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24/6), no Hard Rock Stadium, em Miami, repercutiu fortemente na imprensa internacional. O resultado confirmou a Seleção de Carlo Ancelotti na liderança do Grupo C e garantiu a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo.

Além do desempenho coletivo, os veículos estrangeiros também destacaram a força ofensiva da equipe e o impacto de seus principais jogadores no encerramento da fase de grupos.

Na Espanha, o jornal Marca foi um dos que mais se empolgou com a atuação. O veículo exaltou Vinícius Júnior, autor de dois gols na partida. O períódico definiu o atacante como “extraterrestre”, em referência ao protagonismo do jogador na vitória brasileira.

Além disso, a entrada de Neymar no segundo tempo também chamou atenção fora do Brasil. Afinal, o camisa 10 fez sua estreia no Mundial após se recuperar de lesão na panturrilha e voltar a atuar pela Seleção depois de 981 dias.

A imprensa também ressaltou a consistência brasileira ao longo da fase de grupos. Com a liderança assegurada, o Brasil avançou em primeiro lugar, com o saldo de gols sendo determinante na disputa com o Marrocos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.