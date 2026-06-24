Athletico negocia amistoso contra o Boca Juniors na Argentina

O Athletico iniciou conversas para realizar um amistoso internacional de peso durante o período de pausa no calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo. O Furacão negocia um confronto contra o Boca Juniors, da Argentina. A diretoria do clube paranaense ainda não confirma a realização da partida de forma oficial, mas as tratativas entre os clubes avançaram nos últimos dias.

As equipes discutem a data do dia 8 de julho para o confronto, que aconteceria na cidade de Salta, em território argentino. Apesar de a data e o local estarem definidos na mesa de negociações, os dirigentes ainda alinham os detalhes finais para viabilizar a logística do evento. O duelo faria parte do planejamento estratégico da comissão técnica para manter o ritmo de jogo do elenco principal durante o hiato de compromissos oficiais.

O clube, no entanto, reiterou que não há uma confirmação oficial sobre o duelo de gigantes sul-americanos. Os representantes do Furacão informaram que a instituição vai comunicar torcedores e imprensa de forma imediata assim que o martelo for batido.

Planejamento e logística do Athletico preveem viagem internacional

A comissão técnica do Athletico montou um cronograma detalhado de intertemporada com uma série de três confrontos preparatórios ao longo do mês de julho. O primeiro teste do elenco acontecerá no dia 3 de julho, uma quinta-feira, em um jogo-treino contra o Andraus. A atividade acontecerá nas dependências do CT do Caju e será a única apresentação do time na capital paranaense antes do início das viagens.

Caso a diretoria feche o acordo com o Boca Juniors, a delegação rubro-negra vai embarcar para a Argentina logo após o primeiro teste. A equipe enfrentaria os xeneizes no dia 8 de julho e seguiria viagem direto de Salta para o estado de São Paulo. O grupo planeja um período de concentração na cidade de Atibaia antes de disputar o último jogo-treino da intertemporada, agendado para o dia 11 de julho contra o Red Bull Bragantino.

Depois do encerramento da série de amistosos no interior paulista, os jogadores retornam para Curitiba. O elenco terá mais dez dias de treinamentos intensificados no CT do Caju. Por fim, o Athletico terá seu retorno oficial aos gramados contra o São Paulo, fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista ainda não definiu o local oficial do confronto de retomada da competição nacional.

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