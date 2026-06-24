Veja o caminho do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo

O Brasil está classificado para a segunda fase da Copa do Mundo 2026 como líder do Grupo C. Com a vitória sobre a Escócia por 3 a 0, a equipe comandada por Carlo Ancelotti garantiu a primeira colocação da chave e agora já tem definido o calendário da próxima etapa do Mundial.

A Seleção ainda aguarda a definição do adversário, que sairá dos jogos desta quinta-feira (25/6), envolvendo Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. O Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F.

O primeiro compromisso do mata-mata já está marcado. A estreia brasileira na fase eliminatória acontece na próxima segunda-feira, dia 29, às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

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Com a classificação antecipada, o caminho até a final também já está desenhado. Caso avance, a Seleção seguirá um cronograma definido pela Fifa nas próximas fases da competição.

Calendário do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo 2026:

2ª fase (16 avos de final): 29/06, 14h – Houston

Oitavas de final: 05/07, 17h

Quartas de final: 11/07, 18h

Semifinal: 15/07, 16h

Final: 19/07, 16h

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