Presidente da Conmebol felicita Brasil por triunfo diante da Escócia

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, fez questão de destacar a atuação da Seleção Brasileira após o triunfo por 3 a 0 diante da Escócia, nesta quarta-feira (24), pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

“Parabéns, Brasil, por alcançar os 16avos de final da Copa do Mundo! Uma nova vitória para ganhar o grupo e seguir acreditando sempre. Vamos, Brasil! Vamos, América do Sul!”, escreveu em publicação no X.

ATUAÇÕES: Veja as notas para os jogadores do Brasil

Parabéns, Brasil, por alcançar os 16avos de final da Copa do Mundo! Uma nova vitória para ganhar o Grupo e seguir Acreditando Sempre. Vamos, Brasil! Vamos, América do Sul! pic.twitter.com/UOjTXn04iF — Alejandro Domínguez (@agdws) June 25, 2026

Em suas redes sociais, o dirigente da entidade que comanda o futebol sul-americano publicou um vídeo comemorando o gol de Matheus Cunha ao lado de Samir Xaud, presidente da CBF, reforçando o clima de celebração.

Com a vitória em Miami, o Brasil chegou a sete pontos e garantiu a liderança do grupo, superando o Marrocos no saldo de gols. A equipe comandada por Carlo Ancelotti segue firme para a fase eliminatória, onde terá pela frente novos desafios.

Além da Seleção Brasileira, outras representantes sul-americanas já confirmaram presença no mata-mata: a Colômbia e a Argentina, que se juntam ao Brasil como forças do continente na competição.

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