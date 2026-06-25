Após 981 dias, Neymar voltou a entrar em campo pela Seleção Brasileira. O camisa 10 atuou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24/6), e encerrou um longo período de ausência da Amarelinha, iniciado em outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho.

Recuperado de um problema na panturrilha, o atacante celebrou o retorno e destacou a emoção de novamente vestir a camisa da Seleção em uma Copa do Mundo.

“Muito feliz de defender a Seleção mais uma vez após três anos. Fisicamente estou bem. Óbvio que foi ruim ficar esses dias parado, mas não fiquei totalmente parado. Foram basicamente 25 dias treinando para chegar nos jogos bem. Muito contente e feliz, uma mistura de emoção quando entrei. Foram longos dias longe da Seleção, deu tudo certo e consegui estar de volta”, afirmou.

Neymar também comentou o período de recuperação e valorizou o apoio que recebeu enquanto esteve fora dos gramados. Segundo ele, o retorno teve peso emocional importante após meses de incerteza.

“Eles sabem tudo o que passei, todas as lutas que tive para estar aqui hoje. É nosso objetivo estar representando a Seleção e jogando novamente. Foi uma emoção muito grande vê-los ali, emocionados, e contentes com a minha volta”, completou.

Dentro de campo, o camisa 10 atuou por cerca de 20 minutos e participou pouco das ações ofensivas. Ainda assim, a comissão técnica de Carlo Ancelotti espera que o jogador ganhe mais ritmo e minutagem nas próximas partidas da Copa do Mundo. Aliás, com 129 jogos e 79 gols, Neymar segue como o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira.

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