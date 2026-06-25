Melhor em campo, Hakimi comemora vitória e classificação do Marrocos

Após a vitória do Marrocos sobre o Haiti, nesta quarta-feira ( 24/6), que carimbou o passe da seleção africana para a segunda fase da Copa do Mundo, o lateral Hakimi falou do alívio e da alegria com a classificação.

“O jogo contra o Haiti foi uma loucura e estou feliz com a nossa classificação para a próxima fase. Agora devemos focar em cada jogo que iremos disputar.”4

Hakimi foi escolhido o melhor em campo na partida, que encerrou a participação do Grupo C na fase de grupos do Mundial. Afinal, além de várias jogadas de craque, ele fez um gol e deu uma assistência no jogo que resultou em 4 a 2 para Marrocos. Ainda no primeiro tempo, Hakimi marcou aos 38′ empatando a partida que, até então, tinha placar favorável para os caribenhos. Antes do fim da etapa inicial, o Haiti conseguiu empatar, com gol de Isidor. Mas Hakimi vortou a fazer a diferença com uma assistência perfeita para Saibari, aos 45′, pouco antes do intervalo.

Em meio à Copa, Hakimi enfrenta processo na justiça

O momento de euforia surge numa fase difícil para o atleta marroquino, nascido na Espanha, que, aos 27 anos, enfrenta uma acusação de estupro. Antes do jogo do Marrocos contra o Haiti, inclusive, jogadores da seleção africana declarações em apoio ao colega. Hakimi será julgado pela Justiça francesa num processo sobre denúncia de estupro contra uma mulher em 2023.

“Todos apoiam Achraf (primeiro nome de Hakimi). Ele é o nosso modelo no Marrocos. Estaremos sempre ao lado dele, aconteça o que acontecer”, disse o goleiro reserva Munir El Kajoui.

Com a vitória, a seleção do Marrocos ficou em segundo lugar no grupo. Embora tenha sete pontos, mesma pontuação do Brasil, o time africano perde no saldo de gols. Agora, eles vão encarar seleções do Grupo F: o Brasil vai enfrentar o segundo colocado do grupo, enquanto o Marrocos se prepara para encarar o primeiro colocado. Estão no páreo a Suécia, o Japão e a Holanda.

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