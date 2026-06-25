Lamacchia mantém apoio a Pedrinho e afirma: “Meu filho e eu vamos reerguer o Vasco”

Os bastidores políticos do Vasco da Gama ganharam um capítulo explosivo na noite desta quarta-feira (24). Após uma entrevista esclarecedora do presidente Pedrinho ao canal “Atenção Vascaínos!”, foi a vez do empresário José Lamacchia, dono da Crefisa, quebrar o silêncio. Após o afastamento judicial do presidente cruz-maltino do comando da Vasco SAF.

Atuando como avalista de seu filho, Marcos Faria Lamacchia, na compra do futebol cruzmaltino, o magnata de 83 anos direcionou críticas pesadas à oposição do clube associativo. Ele acusou os opositores de irresponsabilidade e de empurrarem a instituição rumo à insolvência financeira.

Alerta de falência institucional e ataques à oposição do Vasco

José Lamacchia não poupou palavras ao analisar o impacto do imbróglio jurídico na venda das ações da SAF. O empresário apontou nominalmente figuras políticas do clube como os verdadeiros responsáveis por travar um aporte bilionário. De acordo com o investidor, os opositores agem por pura vaidade em um momento de extrema fragilidade do caixa vascaíno.

“Prejudica bastante. O problema é que é uma briga política que, inclusive, de uma maneira irresponsável, eles vão falir o Vasco. O Vasco está falido e eles estão atrapalhando. Quem quer pôr dinheiro lá somos nós. As pessoas envolvidas vão levar o Vasco à falência. (…) Gente da política. Porque eles querem poder. Felipe Carregal (Vice-Presidente Jurídico exonerado), que era aliado do Pedrinho e depois abandonou para se reunir com o Paulo Salomão (ex-vice-presidente geral do Vasco). Meu filho está pronto pra colocar dinheiro lá. O Vasco não tem dinheiro para pagar a folha salarial. Na verdade, o que eles querem é que a gente ponha 2 bilhões e meio, e eles querem mandar”, disparou Lamacchia.

O empresário revelou ainda que a oposição tinha pleno conhecimento dos moldes da transação antes de acionar a Justiça do Rio.

“Tivemos contato com todos. O Felipe Carregal esteve várias vezes em São Paulo conosco. Ele sabe de todo o nosso pensamento. E eles brigaram com o Pedrinho e agora estão prejudicando o Vasco. A pergunta que eu faço pra eles é: eles vão botar esse dinheiro? Eu quero saber. E querem mandar… Esse pessoal é que derrubou o Vasco. Esse pessoal que deixou o Vasco nesse estado. Por que eles não impediram a venda para os picaretas da 777?”, questionou o investidor.

Detalhes do projeto da SAF, anúncio na Lagoa e o papel de Leila Pereira

Apesar do tumulto nos tribunais, Lamacchia detalhou o estágio avançado em que as tratativas se encontravam antes da liminar judicial. O planejamento da nova gestão incluía uma reestruturação imediata no departamento de futebol e a construção de um centro de treinamento de ponta. Uma grande celebração na Zona Sul do Rio de Janeiro já estava agendada para o próximo mês.

“Ele (Marcos Faria) estava muito empolgado. Como eles têm coragem de estragar um projeto belíssimo que o Marcos vai fazer? O centro de treinamento que o Vasco vai fazer é o mais moderno da América do Sul. Nós vamos realizar. O arquiteto (que fez o CT) do Red Bull Bragantino já estava contratado, nós vimos o projeto. O que eu fico abismado é como as pessoas usam o judiciário para prejudicar um clube de 20 milhões de pessoas? Eu fiquei chocado. (…) Já iríamos anunciar em julho, a festa na Lagoa estava sendo organizada”, revelou.

O empresário também fez questão de afastar qualquer boato sobre o envolvimento de sua esposa, Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, nos negócios da equipe carioca.

“Leila está totalmente fora de qualquer assunto de Vasco. Quem está fazendo isso é meu filho e eu. Estou abrindo meu coração. Já estávamos prontos. Iríamos colocar R$ 500 milhões, assumir o fluxo de caixa estimado em mais de 1 bilhão, resolver com os credores, CT, tudo!”, detalhou o empresário, sinalizando também estar pronto para adquirir os ativos junto à seguradora A-CAP se houver necessidade.

Revelações sobre bastidores e promessa de salvar o Vasco

Questionado sobre as acusações de corrupção que rondam os aliados de Pedrinho, o dono da Crefisa desmentiu boatos e expôs o comportamento dos bastidores políticos. Enquanto defendeu a idoneidade de nomes como Alan Belanciano e Christiano Campos, Lamacchia revelou pedidos de cargos por parte da atual oposição. Ele garantiu que o contrato inicial não sofrerá alterações por pressão política.

“Já tivemos (contato com Alan Belanciano). Mas nunca (pediu cargo), jamais! Pelo contrário. Estava sempre procurando ajudar. Se alguém falou isso, está mentindo. Agora, o Carregal pediu. Não só pra ele, mas também para a Bianca (Reis, diretora jurídica da Vasco SAF). Outro que ligou hoje querendo mudar o contrato foi o tal do Silvio (Roberto, VP de finanças exonerado). Não vamos mudar contrato nenhum. A torcida precisa saber quem vai falir o Vasco”, afirmou.

Por fim, o investidor mandou um recado de apoio irrestrito a Pedrinho. Ele garantiu à torcida cruzmaltina que a família Lamacchia não recuará diante do cenário de crise.

“Confiança total no Pedrinho. Ele nos procurou para comprar o Vasco. (…) Não vamos desistir. Temos um compromisso com o Pedrinho, que trabalha para o Vasco, gosta do Vasco e é honesto. Eu estou com 83 anos, nunca prejudiquei ninguém na minha vida. (…) Eu não desisto, eu e meu filho vamos salvar o Vasco. Estamos prontos pra fazer um time de primeira lá. Agora eles que arrumem. A folha de pagamento, quem vai pagar? O Vasco não tem um centavo para colocar. (…) Já que eu entrei nessa briga, eu não saio nem morto. 200% fechado com o Pedrinho”, finalizou.

Outro lado: O posicionamento dos citados

A reportagem do jornalista Lucas Pedrosa procurou os personagens citados pelo empresário para garantir o direito de resposta. O ex-vice-presidente geral do clube, Paulo Salomão, negou qualquer interferência no caso:

“Eu saí do Vasco há 5 meses. Sou desembargador do TRE-RJ. Estou em Miami, inclusive. Vou ver o jogo da Seleção Brasileira. Não tenho nada a ver com isso”.

O ex-vice-presidente jurídico Felipe Carregal também refutou as acusações sobre a barganha por posições na SAF:

“Eu nego completamente. Nunca pedi nenhum cargo ao seu José. Nem para mim e nem para ninguém. Nas interações que tive, sempre afirmei que, se ele comprasse, ele deveria tomar as decisões que bem entendesse. E que minha posição sobre a venda nunca teria a ver com isso”.

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