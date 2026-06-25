Textor acompanha jogo da Seleção com camisa do Brasil e destaca Danilo

Ex-dono da SAF do Botafogo, o empresário John Textor esteve no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), nesta quarta-feira (24), para acompanhar a vitória do Brasil contra a Escócia, no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Após a partida, o norte-americano comentou a partida da Seleção Brasileira e destacou a presença de Danilo, volante do Glorioso, no elenco de Carlo Ancelotti.

“Eu gosto de ver o Brasil ganhar todo tempo. Eu gosto de ver o Neymar no campo. Gosto de ver todos os jogadores. Claro que eu gostaria de ver mais o Danilo, o meu Danilo, mas tudo bem. O meu Danilo. Sempre. Grande sorriso. Lindo. Lindo homem, né?”, brincou no programa Linha de Passe da ESPN.

“Ele é um jogador maravilhoso. Ele teve uma lesão horrível. É tão bom vê-lo reabilitado. O mundo meio que desistiu dele. Trouxemos ele para o Brasil. Trouxemos ele para os nossos braços quando ninguém fez e ele se tornou um dos melhores jogadores do Brasil. O Davide (Ancelotti) ajudou”, completou.

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Em sua rede social, Textor, aliás, publicou uma foto de Danilo e Luiz Henrique, este ex-jogador do Botafogo e atualmente no Zenit (RUS), no banco de reservas da Seleção Brasileira.

“Sangue botafoguense correndo por suas veias. Obrigado boys”, escreveu o empresário.

Textor segue afastado do Botafogo

Nesta quarta-feira (24/6), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) trouxe um esclarecimento importante sobre o futuro político do Botafogo. A Justiça, afinal, determinou que a suspensão das medidas arbitrais contra John Textor não invalida os atos recentes da recuperação judicial da SAF. A decisão também chancela as deliberações societárias que colocaram Eduardo Iglesias no papel de gestor da companhia. Dessa forma, o empresário norte-americano não vai retomar o controle imediato do futebol alvinegro.

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