Ochoa entra em campo e é celebrado após vitória do México

A vitória do México para cima da República Tcheca na noite desta quarta-feira (24) teve um outro grande capítulo, além do resultado. Afinal, aos 40 anos de idade, o lendário goleiro Guillermo Ocha entrou em campo e coroou sua sexta participação na história da Copa do Mundo.

Com o 2 a 0 no marcador, o trenador Javier Aguirre decidiu fazer a troca no gol aos 32 minutos. Ochoa entrou na vaga de Rangel e o Estádio Azteca fez muita festa. Em campo, o arqueiro não teve muito trabalho, mas teve a alegria de comemorar o gol de Fidalgo, já nos acréscimos. Ao final da partida, todos os jogadores se dirigiram para abraçar o goleiro, que estava visivelmente emocionado. O elenco mexicano aproveitou o momento para jogar o lendário jogador para cima, deixando a celebração ainda mais especial.

Apesar de estar em sua sexta Copa, essa é apenas a quinta edição que Ochoa entra em campo. Afinal, o goleiro não chegou a atuar em 2006, quando ficou no banco de reservas. Entretanto, em 2010, 2014, 2018 e 2022, assumiu a titularidade do México e ficou marcado por grandes atuações, além de “sumir” no intervalo entre os Mundiais.

Por conta disso, a Federação Mexicana entro em uma disputa com a Fifa. Ao contrário de Cristiano Ronaldo e Messi, o goleiro não recebeu o patch de “legend” por participar de seis edições do torneio. A entidade alega que a honraria é destinada àqueles que conseguiram atuar em seis Copas dentro de campo, na qual Ochoa não se encaixa. Entretanto, isso não apagou o entusiasmo e a festa para o jogador no Azteca.

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