Copa do Mundo: onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 25 de junho

Nesta quinta-feira (24/6), seis jogos definem três grupos da Copa do Mundo de 2026. São duelos pela terceira rodada dos grupos D, E e F. O grupo que mais interessa ao torcedor brasileiro é o F, pois é dele que sairá o adversário do Brasil na segunda-feira, em Houston. Holanda, Japão e Suécia estão na briga. A Holanda enfrenta a lanterna Tunísia e tem tudo para confirmar o segundo lugar. Assim, o jogo entre Japão e Suécia deve definir quem fica em segundo. O Japão joga pelo empate para ficar em segundo, mas terminará em terceiro se perder. Em paralelo, o Brasil pegará o segundo colocado desse grupo. Estes dois jogos serão às 20h (de Brasília).

Antes, às 17h, veremos os dois jogos do grupo E: Curaçao x Costa do Marfim e Equador x Alemanha. Os germânicos já estão classificados em primeiro, e resta saber quem fica em segundo lugar. Com três pontos, a Costa do Marfim está nessa posição, mas pode ser ultrapassada pelo seu rival, Curaçao, que tem um ponto. O Equador, com um ponto, tem uma missão difícil. Ou vence a Alemanha ou estará eliminado. Se vencer, brigará ao menos para ficar entre os oito melhores terceiros colocados.

Depois, terminam os jogos do Grupo D. Os Estados Unidos enfrentam a Turquia em um jogo que é mais amistoso, pois os americanos não podem perder o primeiro lugar e já estão classificados. Assim, o jogo que vai encerrar a rodada envolve Paraguai e Austrália. Ambos estão com três pontos, e a Austrália leva vantagem no saldo de gols, jogando pelo empate.

Onde assistir aos jogos deste 24/6

17h – Curaçao x Costa do Marfim – Transmissão exclusiva da Cazé TV

17h – Equador x Alemanha – Transmissão exclusiva da Cazé TV

20h – Tunísia x Holanda- Transmissão exclusiva da Cazé TV

20h – Japão x Suécia- Globo e SBT (TV aberta), SporTV e NSports (TV fechada), Cazé TV no Youtube

23h – Turquia x Estados Unidos– Globo (TV aberta), no SporTV (TV fechada) e no Globoplay e na ge tv (streaming), e da CazéTV no Youtube

23h – Paraguai x Austrália- transmissão exclusiva da Cazé TV

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