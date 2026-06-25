Técnico do México admite surpresa com postura tcheca e enaltece Ochoa: “Uma lenda”

Pela primeira vez na história das Copas, o México terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Na noite desta quarta-feira (24), a La Tri venceu a República Tcheca por 3 a 0 e fez a festa dentro do Azteca. Por terminar na liderança do Grupo A, a seleção seguirá jogando dentro do principal estádio do país.

Apesar do resultado parecer tranquilo, o técnico Javier Aguirre revelou que a equipe passou por alguns percalços no início do jogo. O treinador recordou que os tchecos tiveram as primeiras oportunidades da partida e que realizaram trocas no ataque, que sua seleção demorou para conseguir se ajustar.

“Nos primeiros 20 minutos, eles jogaram melhor do que nós. Tiveram as duas primeiras chances na área e tivemos dificuldades para nos ajustar. Eles nos surpreenderam, sabe? Tiraram os três jogadores de 1,90m, colocaram jogadores com mais habilidade com a bola e nós demoramos a reagir aos seus movimentos e sofremos as consequências. Mas nos ajustamos bem depois disso”, ressaltou.

A partida também ficou marcada pela entrada de Guillermo Ochoa em campo em sua sexta Copa. O treinador colocou o goleiro em campo aos 32 minutos do segundo tempo, quando o México vencia por 2 a 0. Inclusive, Aguirre valorizou a carreira do jogador e destacou que ele vive um ótimo momento dentro da seleção.

“Ele é uma lenda do futebol mundial e é mexicano, então estou muito feliz por ele. O Memo (Ochoa) precisava jogar. Ele estava treinando incrivelmente bem, melhor do que nunca. Vejo que ele está ótimo: acorda cedo, vai à academia, nunca para, está incentivando seus companheiros de equipe. Honestamente, ele está melhor do que nunca”, enfatizou.

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