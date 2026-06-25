Técnico da República Tcheca acredita em evolução da seleção e descarta saída

Assim como em 2006, a República Tcheca decepcionou na Copa do Mundo. A derrota de 3 a 0 para o México, na noite desta quarta-feira (24), encerrou a participação da seleção europeia no torneio, com duas derrotas, um empate e apenas dois gols marcados, muito abaixo do esperado.

O treinador Miroslav Koubek admitiu que sua seleção poderia ter tido um desempenho melhor dentro da chave. Entretanto, o técnico acredita que o grupo ainda está passando por um desenvolvimento e que terá a capacidade de evoluir se o trabalho prosseguir.

“Deveríamos ter desempenhado um papel melhor neste grupo. Mas tudo é desenvolvimento, um processo. O importante é a jornada. Acredito que somos capazes de seguir essa jornada e melhorar, ao mesmo tempo que inovamos o elenco da nossa equipe”, afirmou.

Na visão de Koubek, a atuação nas duas primeiras partidas acabaram comprometendo com as chances tchecas dentro do torneio. Inclusive, o treinador recordou o empate sofrido para a África do Sul, com um pênalti cedido nos minutos finais, que tiraram pontos importantes da seleção.

“Apesar das atuações, especialmente nos dois primeiros jogos, não terem sido boas, deveríamos ter conquistado mais pontos. Estávamos perto disso. O empate com a África do Sul foi decisivo, deixamos a vitória escapar com um pênalti infeliz. Isso acabou sendo crucial, o fato de termos apenas um ponto. As atuações certamente não foram boas, mas havia uma chance de avançar”, lamentou.

Vai sair?

Mesmo com o resultado ruim, Koubek não pensa em deixar o comando da República Tcheca. Por sua parte, o treinador continua no cargo até o final do contrato, que termina apenas na metade de 2028, período da próxima Eurocopa. O técnico chegou à seleção no final do ano passado, disputou apenas a repescagem, dois amistosos, a Copa e terá como desafio, se continuar, a Liga das Nações, no próximo semestre.

“Quanto a mim, tenho um contrato. Nunca desisto de nada, não fujo de nenhuma luta. Portanto, não penso dessa forma. Vou cumprir meu contrato”, pontuou.

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