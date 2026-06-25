Resumo da Copa nesta quarta, 24/6: análise de resultados e classificação

Nesta quarta-feira (24/6), rolaram jogos da terceira e última rodada dos grupos A, B e C do Mundial, e o Jogada10 faz o resumo da Copa. Pelo Grupo A, o México confirmou sua campanha 100% e o primeiro lugar, com 9 pontos, ao vencer a República Tcheca por 3 a 0. Os tchecos terminaram eliminados, com um ponto. Mas a surpresa foi o que aconteceu na briga entre África do Sul e Coreia do Sul. Os sul-africanos jogaram pelo empate, mas perderam por 1 a 0. Assim, a África do Sul ficou em segundo lugar e a Coreia vai esperar para saber se entra como uma das melhores terceiras.

Pelo Grupo B, a Suíça venceu o Canadá e confirmou o primeiro lugar, com os canadenses em segundo. O Canadá já sabe seu rival no domingo: a África do Sul. A outra vaga ficou com a Bósnia, que venceu o Catar e chegou aos quatro pontos (saldo pior que o do Canadá), entrando na briga para ficar entre os melhores terceiros colocados, com chances reais de classificação.

Já pelo Grupo C, o Brasil, com show de Vini e Neymar jogando alguns minutos, venceu a Escócia por 3 a 0 e confirmou o primeiro lugar. Marrocos, também com sete pontos e saldo pior, ficou em segundo. Com a derrota para o Brasil, a Escócia terminou com três pontos e vai brigar (com poucas chances) para ficar entre os oito melhores terceiros. O Haiti ficou em último, com zero e eliminado.

Veja, agora, o resumo dos jogos.

Grupo A

República Tcheca 0x3 México

A La Tri venceu a República Tcheca por 3 a 0 e fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, feito inédito da seleção na história do torneio. Chávez, Quiñones e Fidalgo marcaram os gols da vitória, e o lendário goleiro Guillermo Ochoa entrou em campo e iniciou a jogada do terceiro gol. A seleção foi bem superior, mas só chegou ao gol no segundo tempo. Destaque também para Romo, que deu um passe genial para o primeiro gol, e para o meio-campista Mora, autor intelectual do segundo gol.

África do Sul 1×0 Coreia do Sul

A África do Sul fez história na noite desta quarta-feira (24/6). Ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0, avançou pela primeira vez à fase eliminatória de uma Copa do Mundo. Maseko fez o gol que definiu a vitória dos sul-africanos no BBVA, em Monterrey, pela última rodada do Grupo E. Com isso, os sul-africanos terminaram com quatro pontos, contra três dos asiáticos. Agora, a Coreia do Sul precisa esperar a definição dos oito melhores terceiros colocados para saber se avança ou se volta para casa. Mas as chances de sobrevivência, pela pontuação, são pequenas. A África do Sul foi bem superior diante de uma Coreia que jogou “cozinhando” o jogo, pois o empate garantia a vaga. Assim, aos 17 do segundo tempo, Maseko fez o gol histórico, pois pela primeira vez sua seleção avançou de fase em Copas.

Classificação do Grupo A

1º México- 9 pontos (classificado)

2º África do Sul – 4 pontos (classificado)

3º Coreia do Sul – 3 pontos (com chance de entrar como um dos 8melhores terceiros)

4º República Tcheca – 1 ponto (eliminada)

Grupo B

Suíça 2×1 Canadá

Em Vancouver, o Canadá bem que tentou e fez de tudo, mas não conseguiu repetir os feitos de México e Estados Unidos – seus co-anfitriões da Copa – e não “venceu” o seu grupo. Na tarde desta quarta-feira, os canadenses foram derrotados pela Suíça por 2 a 1, em mais uma atuação de destaque de Manzambi, com um gol e uma assistência. Vargas completou o placar para os suíços, enquanto Promise David descontou para o Canadá. Os gols foram no segundo tempo, com os suíços abrindo 2 a 0 e o Canadá pressionando até o fim sem conseguir o empate. Assim, como segundo colocado, o Canadá enfrentará a África do Sul pela frente no domingo.

Bósnia 3×1 Catar

A Bósnia mostrou superioridade e venceu o Catar por 3 a 1, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (24), a seleção europeia contou com grande jornada do jovem Alajbegovic, que fez um golaço. Al-Brake, contra, e Mahmic ampliaram o marcador, com Al-Haydos descontando. O resultado garante a seleção dos Bálcãs em terceiro na chave, com grandes chances de classificação ao mata-mata pela primeira vez em sua história. Mas a equipe do Oriente Médio está fora do Mundial.

Classificação do Grupo B

1º Suíça- 7 pontos – (classificado)

2º Canadá– 4 pontos (classificado)

3º Bósnia – 4 ponto (com chance de entrar como um dos 8 melhores terceiros)

4º Catar – 1 ponto (eliminado)

Grupo C

Escócia 0x3 Brasil

Vini Jr está sobrando. Nesta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami, não foi diferente. O Malvadeza marcou dois gols na vitória da Seleção sobre a Escócia por 3 a 0 e garantiu a classificação do time verde-amarelo para a segunda fase como o primeiro colocado, com sete pontos. Matheus Cunha fez o outro. Nada de México! A delegação seguirá para Houston, onde enfrentará o segundo colocado do Grupo F (Holanda, Japão ou Suécia). 64.478 pessoas estiveram na arena. Neymar entrou no segundo tempo e fez sua estreia no Mundial. Discreto, mas sem comprometer. Destaque para Rayan, que entrou como titular (o primeiro com 19 anos desde a Copa de 1966) e mandou bem, participando ativamente do primeiro gol deVini.