A Copa dos artilheiros: Haaland tem média de gols superior que rivais pela seleção

A alta média de gols e a pontaria afiada dos artilheiros do futebol mundial têm criado uma disputa à parte na Copa do Mundo. De Messi a Haaland, passando pelo brilho de Vini Jr., praticamente todos os atacantes badalados estão entregando – e muito – neste início de competição. Mas quem brilhou mais nos últimos anos com a camisa de sua respectiva seleção? Pela média, o camisa 9 norueguês sobra na lista, com mais de uma bola na rede por partida.

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Desde 2019, quando estreou por seu país, Haaland marcou incríveis 59 gols em 52 jogos. Entre todos listados abaixo pelo Jogada10, é um dos que tem menos minutos em campo, assim como Gyokeres e Gakpo. Além disso, é o único que estreia em Copas. Boa parte dos rivais que enfrentou até aqui, portanto, são seleções mais frágeis das eliminatórias. Por outro lado, ele já anotou quatro gols neste Mundial, o que o coloca firme na briga pela artilharia.

Atrás do norueguês aparece o belga Lukaku, que ainda não marcou no torneio, apesar de ter participado diretamente do gol contra diante do Egito após 30 segundos em campo. Harry Kane completa o top 3 das melhores médias por suas seleções entre os principais atacantes.

Média de gols pela seleção dos artilheiros:

1 – Haaland (Noruega): 59 gols em 52 jogos – média de 1.13

2 – Lukaku (Bélgica): 90 gols em 125 jogos – média de 0.72

3 – Kane (Inglaterra): 81 gols em 115 jogos – média de 0.70

4 – Cristiano (Portugal): 145 gols em 230 jogos – média de 0.63

5 – Neymar (Brasil): 79 gols em 129 jogos – média de 0,61

6 – Messi (Argentina): 122 gols em 201 jogos – média de 0.60

7 – Gyokeres (Suécia): 21 gols em 35 jogos – média de 0.60

8 – Mbappé (França): 60 gols em 100 jogos – média de 0.60

9 – Oyarzábal (Espanha): 27 gols em 55 jogos – média de 0.49

10 – Gakpo (Holanda): 23 gols em 52 jogos – média de 0.44

11 – Havertz (Alemanha): 24 gols em 60 jogos – média de 0.40

12 – Yamal (Espanha): 7 gols em 27 jogos – média de 0.26

12 – Vini Jr. (Brasil): 13 gols em 52 jogos – média de 0,25

Estilos diferentes

Alguns destes atacantes não são exatamente homens de área. Aliás, Mbappé foi um velocista pelas pontas por boa parte do início de sua carreira. Por isso, ressalta que Haaland, um autêntico camisa 9, tem certa vantagem nesta comparação.

“É o início para ele. Estou feliz pelo que está fazendo. No entanto, eu não joguei apenas lá na frente, joguei na esquerda e na direita. Com toda a modéstia, acho que poucos são capazes de mudar de posição todos os anos e manter um desempenho de alto nível”, afirmou o francês, no fim da temporada 2023.

O grandalhão norueguês também detém outras marcas – como ter sido, com sobras, o mais rápido a chegar a 20, 30, 40 e 50 gols pela seleção. Titular a partir de 2020, ele já era a sensação do Campeonato Alemão, pelo Borussia Dortmund. Em 2022, foi para o Manchester City.

Na terceira rodada da fase de grupos, apenas Vini Jr. já se apresentou entre os 13 desta lista. Nesta quinta-feira (25), é a vez do alemão Kai Havert. A seleção já está classificada e enfrenta o desesperado Equador, às 17h, em Nova Jersey.

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